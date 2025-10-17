«المحور الأخضر» منصة رقمية للبيانات البيئية في الفجيرة

كشفت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن إطلاق الهيئة منصتها الرقمية الديناميكية الموحدة للبيانات (UDP)، المعروفة باسم المحور الأخضر (Green Hub)، وذلك ضمن مشاركتها للعام الرابع على التوالي في النسخة الـ45 من فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، ضمن جناح حكومة الفجيرة.

وتعمل المنصة على خلق مركزية للبيانات البيئية الضخمة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، عبر تتبع وتحليل مؤشرات جودة الهواء ومياه البحر والطقس والتنوع البيولوجي والتربة والمياه الجوفية وإدارة النفايات الخطرة، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تمكن المتعاملين والشركاء من الوصول إلى المعلومات البيئية بسهولة وشفافية.

وأكدت المعلا أن المنصة تعد نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي البيئي في إمارة الفجيرة، حيث تمثل نظاماً مركزياً متطوراً لإدارة وتكامل وتحليل البيانات البيئية على مدار الساعة بشكل آني ومحدث ذاتياً، وذلك من خلال الربط المباشر مع مختلف أنظمة المراقبة بواجهة تفاعلية موحدة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية.