دهان يتوهج في الظلام.. ماذا حدث لإضاءة الطرق بلا كهرباء في ماليزيا؟

أوقفت الحكومة الماليزية خططها لتوسيع نظام الطرق المضيئة في الظلام، الذي كان يُنظر إليه على أنه حل مبتكر لتحسين السلامة المرورية في المناطق الريفية، بعد أقل من عام على إطلاق التجربة الأولى.

بدأ المشروع في أكتوبر 2023 على طريق ريفي ذي مسارين بالقرب من سيمينيه، حيث تم طلاء العلامات الفوتولومينيسنت، وهي دهانات تمتص ضوء الشمس نهارا لتصدر توهجا ليليا يمتد حتى عشر ساعات، بهدف توجيه السائقين بأمان في مناطق طالما عانت من ضعف الإضاءة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وجاءت الفكرة ضمن جهود إدارة الأشغال العامة الماليزية (JKR) لتحديث البنية التحتية للسلامة على الطرق، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، حيث يلقى أكثر من 6000 شخص حتفهم سنويا في حوادث الطرق، معظمهم على الطرق غير المضاءة.

في البداية، أثارت التجربة إعجابا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد السائقون بوضوح العلامات المضيئة في ظل الأمطار الكثيفة والضباب، وهي ظروف تجعل الخطوط التقليدية شبه غير مرئية. كما دعا عدد من مستخدمي منصات التواصل إلى تعميم التجربة على جميع الطرق الريفية وطرق القرى.

لكن الواقع الاقتصادي سرعان ما ألقى بظلاله على المشروع. فقد أعلن نائب وزير الأشغال أحمد ماسلان في نوفمبر 2024 أن الحكومة لن تتوسع في تنفيذ النظام، مشيرا إلى أن تكلفة الدهان الفوتولومينيسنت تبلغ نحو 749 رينغيت ماليزي للمتر المربع، (ما يعادل تقريبا 177.50 دولارا أمريكيا) مقارنة بـ40 رينغيت فقط للعلامات البيضاء التقليدية، ما يجعل المشروع مكلفا بشكل كبير.

إضافة إلى ذلك، أعرب خبراء معهد ماليزيا لأبحاث سلامة الطرق عن مخاوفهم بشأن متانة الدهان في المناخ الاستوائي الرطب، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن الطلاء الفوتولومينيسنت يتآكل بسرعة، ويحتاج إلى إعادة دهان خلال 18 شهرا تقريبا. هذه الاعتبارات دفعت المسؤولين إلى التركيز على مشروعات البنية التحتية الأكثر إلحاحا، مثل إصلاح الحفر وتجديد العلامات المتهالكة وتحسين الإشارات المرورية.

ويعكس توقف المشروع تحولا في اهتمام الجمهور، حيث انتقلت التفاعلات على وسائل التواصل من الاحتفاء بالتقنية الجديدة إلى التركيز على مشاكل الطرق الأساسية. وقال أحد مستخدمي فيسبوك، كما نقلت The Straits Times: «اطلب من ضباطكم القيادة أثناء المطر أو الليل — سترى ضعف الرؤية والحفر والطرق غير المستوية. هذا ما يسبب الحوادث».

رغم ذلك، تستمر الأبحاث الدولية في تطوير تقنيات الدهانات المضيئة، حيث يعمل باحثون في جامعة ديلفت للتكنولوجيا في هولندا والمعهد الوطني الياباني لإدارة الأراضي والبنية التحتية على تحسين فعالية الدهان وتقليل تكلفته، بهدف جعله خياراً قابلاً للتطبيق مستقبليا.