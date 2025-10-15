كنز عمره مليار عام.. "بطاطس معدنية" في قاع المحيط الهادئ

في أعماق المحيط الهادئ، يرقد كنز جيولوجي غامض عمره أكثر من مليار عام، إنه ليس ذهباً ولا ماساً، بل عُقيدات معدنية مستديرة بحجم حبة بطاطس، تحتوي على مزيج ثمين من الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز — العناصر الأساسية لتشغيل البطاريات والسيارات الكهربائية وشبكات الطاقة النظيفة.

هذه العُقيدات، المعروفة باسم العُقيدات متعددة المعادن، تتكوّن ببطء مذهل على مدى ملايين السنين، عبر تراكم المعادن حول نواة صغيرة مثل سن سمكة قرش أو صخرة دقيقة.

تتوزع بكثافة هائلة في منطقة كلاريون–كليبرتون (CCZ) بين هاواي والمكسيك، وهي مساحة تمتد على أكثر من 500 ألف ميل مربع.

وتشير التقديرات إلى أن قاع هذه المنطقة قد يضم 21 مليار طن من تلك "البطاطس المعدنية"، ما يجعلها كنزًا قد يُغيّر مستقبل الطاقة العالمية.

لكن هذا الكنز ليس بلا ثمن، فالتعدين في أعماق البحار قد يُطلق كوارث بيئية لا يمكن عكسها، لأن هذه العقيدات تمثل أساس الحياة في قاع المحيط — إذ تلتصق بها شعاب أعماق البحار، والإسفنج، وشقائق النعمان.

ووفق دراسة في مجلة Frontiers in Marine Science، فإن نحو 90% من الكائنات المكتشفة في منطقة كلاريون–كليبرتون جديدة على العلم تماماً.

يحذر العلماء من أن آلات التعدين العملاقة ستجرف قاع البحر وتُطلق سحباً من الرواسب تمتد عبر مئات الأميال، تخنق الحياة البحرية وتُدمر أنظمة بيئية تطورت على مدى ملايين السنين.

ضغط عالمي.. كنز استراتيجي

ورغم هذه التحذيرات، يزداد الضغط العالمي للتنقيب. فبحسب البنك الدولي، سيزداد الطلب على معادن البطاريات بنسبة 500% بحلول عام 2050 لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة. ولأن الموارد الأرضية محدودة ومثقلة بالنزاعات، ترى بعض الدول والشركات في قاع البحر فرصة استراتيجية لتأمين إمدادات المعادن المستقبلية.

لكن المعضلة القانونية لا تقل تعقيداً، فـالهيئة الدولية لقاع البحار (ISA) — الجهة الأممية المسؤولة عن تنظيم التعدين في المياه الدولية — لم تضع بعد قانوناً نهائياً يوازن بين الاستغلال والحماية.

ومع ذلك، تسعى بعض الدول الصغيرة مثل ناورو إلى تسريع الإجراءات، مما أثار مخاوف من اندفاع غير منضبط نحو التعدين قبل اكتمال الدراسات البيئية.

العلماء يسابقون الزمن لتوثيق الحياة المجهولة

وفي المقابل، يسابق العلماء الزمن لتوثيق الحياة المجهولة في أعماق تلك المناطق قبل فوات الأوان، إنهم يرون أن ما يوجد تحت سطح البحر ربما لا يقل قيمة عن المعادن نفسها — فالكائنات الدقيقة في تلك البيئات قد تحمل أسرارًا طبية وتكنولوجية لا تُقدّر بثمن وفق لي رافي.

تقف البشرية أمام مفترق طرق: هل نغوص لاستخراج كنوز معدنية تعزز مستقبل الطاقة النظيفة؟ أم نحافظ على نظام بيئي بدائي يشهد على تاريخ الحياة ذاته؟