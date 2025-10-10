برج من حاويات الشحن القديمة يهز عالم العمارة

في مدينة ليطوميشتل الخلابة في جمهورية التشيك، أصبح برج مراقبة جديد، صممه مكتب التصميم Atelier-r باستخدام حاويات شحن قديمة ومعاد تدويرها، نموذجا حيا للعمارة المستدامة، حيث يجمع بين الابتكار الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويمنح الزوار إطلالات بانورامية ساحرة على الريف المحيط.

يحمل المشروع اسم "Lookout Above Litomyšl"، وهو جزء من مبادرة محلية تهدف إلى تشجيع السكان على ممارسة الأنشطة الخارجية والتفاعل مع الطبيعة. وقد تم تصميم البرج بميزانية تبلغ حوالي 72 ألف دولار، مع مراعاة إمكانية تفكيكه بسهولة لتقليل أي أثر بيئي طويل الأمد، مما يعكس التزام المصممين بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

يبدأ البرج من حاوية أفقية تتحول تدريجيا إلى حاوية رأسية، ليصل الزائر إلى منصة مراقبة توفر رؤية شاملة للريف. ويعتبر هذا الانتقال بين الحاويتين تجربة فريدة، حيث يتيح استكشاف التصميم الداخلي للبرج والاستمتاع بطريقة مبتكرة باستخدام مساحة الحاويات، وفقا لموقع sustainability-times.

ويعتمد البرج على أساس خرساني كبير، مع حاويتين قياس 45 قدما مكدستين لتشكيل الهيكل الرئيسي، وقد تُركت الحاويات دون طلاء للحفاظ على مظهرها الأصلي، مما أضفى لمسة أصيلة وفنية على التصميم. ويتيح درج داخلي الوصول إلى منصة المراقبة، بينما يعمل مانع الصواعق المصمم من النحات يان دوستال كعنصر فني يعزز جمالية البرج الفريدة.

وأوضح تاي وونغ، تاجر مستقل للمعادن، أن "المشروع يجمع بين الابتكار والحفاظ على البيئة، ويُظهر كيف يمكن للمواد المعاد تدويرها أن تتحول إلى أعمال معمارية ذات قيمة فنية ووظيفية".

يركز مكتب Atelier-r في فلسفته على معالجة قضايا العصر مثل العولمة والنقل والبيئة، ويعتبر استخدام الحاويات وسيلة عملية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحديثة والحفاظ على الطبيعة. ومن خلال إعادة توظيف الحاويات، يقلل المشروع من النفايات ويبرز إمكانات البدائل المعمارية الصديقة للبيئة، متماشياً مع التوجهات العالمية نحو التصميم المستدام.

ويأتي مشروع "Lookout Above Litomyšl" ضمن اتجاه متزايد في العمارة يعتمد على حاويات الشحن كمواد بناء، لما توفره من كفاءة اقتصادية ومرونة وتقليل للبصمة البيئية. وقد ألهم هذا المشروع أمثلة مشابهة مثل Mark T House وSaunaPlunge ومتحف MOT، التي أثبتت أن الإبداع والابتكار يمكن أن يحول حتى المواد غير التقليدية إلى تحف معمارية.

يؤكد برج المراقبة في ليطوميشتل أن العمارة المستدامة ليست مجرد شعار، بل يمكن تحقيقها من خلال التخطيط الذكي واستخدام المواد المعاد تدويرها. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة، يطرح المشروع أسئلة مهمة حول المواد غير التقليدية التي يمكن أن يستكشفها المعماريون في المستقبل لإعادة تعريف بيئتنا المبنية.