الغسالات الحديثة تخفي سراً.. الخبراء يكشفون المفاجأة

كشف خبراء الأجهزة المنزلية عن أن دورات الغسيل السريع في الغسالات الحديثة، التي تُروَّج على أنها توفر الوقت، قد تستهلك كميات أكبر من المياه والطاقة مقارنة بالدورات التقليدية، رغم قصر مدتها، وتأتي هذه النتائج في وقت يزداد فيه الاهتمام بالكفاءة والاستدامة البيئية، ويبحث المستهلكون عن وسائل لتقليل تكاليف الطاقة والمياه في منازلهم.

تسوق شركات الأجهزة دورات الغسيل السريع باعتبارها حلا مثاليا للأشخاص المشغولين، حيث تعد بملابس نظيفة في وقت قصير، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه الميزة قد تكون مضللة، إذ إن قصر مدة الغسيل يتطلب ارتفاع درجة الحرارة وحركة أكبر داخل الأسطوانة، ما يؤدي إلى استهلاك إضافي للطاقة والمياه، وفقا لموقع sustainability.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الغسالات المزودة بشاشات عرض أو تطبيقات ذكية توضح للمستخدم مقدار المياه والطاقة المستهلكة لكل دورة، وتبين أن معدلات الاستهلاك ترتفع عند اختيار الغسيل السريع مقارنة بالدورات الأطول التقليدية، المصممة لتحقيق الكفاءة.

ووفقا لفنيين متخصصين، فإن هذه الدورات لا تُعد من البرامج المثالية من حيث توفير الموارد، ما يضع المستهلك أمام تكلفة مخفية للراحة السريعة.

الأثر البيئي لدورات الغسيل السريع ليس محدودا فقط بزيادة استهلاك الموارد، بل يمتد إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه. وتؤكد التحليلات أن استخدام هذه الدورات لغسل أحمال صغيرة يقلل من كفاءة الغسالة ويزيد من تآكلها، ما يقلل من عمرها الافتراضي ويضاعف التكاليف على المدى الطويل.

ويحث الخبراء على البحث عن بدائل أكثر كفاءة، مثل استخدام دورات الغسيل الصديقة للبيئة، التي قد تستغرق وقتا أطول لكنها تقلل من استهلاك المياه والطاقة. كما يُنصح بغسل الأحمال الكاملة عند الإمكان، لضمان أقصى استفادة من كل دورة، وتعديل إعدادات الحرارة وسرعة العصر بما يتناسب مع نوع الملابس، ما يسهم في تقليل استهلاك الموارد.

ويشير التقرير إلى أن مفهوم الراحة في الأجهزة المنزلية في تطور مستمر، ويجب على المستهلكين أن يوازنوا بين سرعة الغسيل وكفاءة استهلاك الموارد. فبينما توفر دورات الغسيل السريع الوقت، فإن التكاليف المالية والبيئية المرتبطة بها تدفع لإعادة النظر في استخدامها. ويعتبر الخبراء أن اتخاذ قرارات واعية عند اختيار نوع دورة الغسيل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الاستدامة والراحة اليومية.

يبقى السؤال للمستهلكين: هل نستعد للتضحية ببضع دقائق إضافية من أجل تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أكثر استدامة؟ الخبراء يؤكدون أن الوعي بالمخاطر والفوائد الحقيقية لدورات الغسيل السريع هو الأساس لاتخاذ القرار الصائب.