"دراغون فلاي"… التوربين الذي قد يُنهي فواتير الكهرباء إلى الأبد

استلهم المهندسون من الطبيعة مرة أخرى، وهذه المرة من اليعسوب، تلك الحشرة المعروفة بقدراتها الفائقة على الطيران، فقد أصبح مصدر الإلهام وراء تصميم توربينات رياح مبتكرة تُنتج 1240 كيلوواط/ساعة وتوفر طاقة مجانية لمدة 20 عامًا، مما يبشر بعصر جديد من الطاقة المتجددة.

تصميم مستوحى من أجنحة اليعسوب

ابتكر المهندس المعماري الشهير رينزو بيانو، بالتعاون مع شركة ENEL Green Power، توربين "دراغون فلاي" بتصميم فريد يختلف عن التوربينات التقليدية ذات الشفرات الثلاث، يعتمد التوربين الجديد على شفرتين مع لوحين من الزجاج الشبكي الشفاف، ما يتيح له الاندماج بانسيابية مع البيئة المحيطة دون الحاجة إلى الحركة التقليدية، وفقا لـ ecoportal.net.

مواد خفيفة وكفاءة عالية

صُنع التوربين من مواد خفيفة مثل البولي كربونات والكربون، مما يمكنه من العمل بكفاءة حتى عند سرعات رياح منخفضة تصل إلى مترين في الثانية، كما يتيح هذا التصميم تركيبه على ارتفاعات منخفضة، ويوفر أداءً هادئًا وفعالًا، متجاوزًا بذلك القيود التي تواجهها التوربينات التقليدية.

محاكاة ديناميكية طيران اليعسوب

يحاكي "دراغون فلاي" حركة اليعسوب الديناميكية، ما يزيد من كفاءة التقاط الرياح واستقرار الأداء، ويجعله مثاليًا للبيئات الحضرية. عند توقف الرياح، تلتصق الشفرات بالصاري الرأسي الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترًا وقطره 35 سم، ويبلغ قطر التوربين 16 مترًا، ما يسمح له بالتكامل السلس داخل المشهد الحضري دون إزعاج بصري.

أداء يفوق التوقعات

خلال أول شهرين من الاختبارات، أنتج النموذج الأولي للطاحونة 1241.02 كيلوواط/ساعة من الطاقة، وهو رقم يثبت قدرة التوربين العالية على المساهمة في تغذية الشبكات الكهربائية، وخاصة في المناطق التي يصعب فيها استخدام التوربينات التقليدية.

قريبًا في الأسواق الإيطالية

تشير التوقعات إلى أن توربين "دراغون فلاي" سيبدأ إنتاجه التجاري في السوق الإيطالية بعد انتهاء المرحلة التجريبية. ويُرتقب أن يكون له دور كبير في معالجة تحديات الطاقة داخل المناطق الحضرية المكتظة، حيث يسهم في توفير حل عملي ومبتكر لمشاكل انقطاع الكهرباء الناتجة عن تقلبات طاقة الرياح.

مستقبل الطاقة في شكل حشرة

إيطاليا بحاجة ماسة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ويبدو أن هذا الابتكار قد يكون المفتاح لتحقيق هذه القفزة النوعية. وإذا ما تم اعتماده عالميًا، فقد يصبح نموذج "دراغون فلاي" معيارًا جديدًا لحلول الطاقة الذكية داخل المدن، بفضل تصميمه الجذاب، وأدائه الفعال، وتأثيره البيئي المنخفض.