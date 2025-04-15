الصين تبني محطات كهرباء الفحم حتى نهاية 2027

قررت الحكومة الصينية السماح باستمرار بناء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم حتى نهاية 2027 على الأقل، وفقاً للتوجيهات الحكومية الجديدة، والتي تدعو أيضاً شركات التوليد لضمان سد الفجوة الناجمة عن تذبذب إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووكالات صينية أخرى في خطة عمل تحمل تاريخ 26 مارس ونُشرت على الإنترنت الاثنين إنه سيتم السماح بالبناء في الأماكن التي تفتقر إلى القدرة الإنتاجية الحالية، أو القدرة على موازنة إمدادات الكهرباء من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن توفر شركات إنتاج الكهرباء طاقة فحم تعمل بأمان، مع تعديل إمدادات الطاقة بسرعة لتحقيق التوازن في توليد الطاقة المتجددة. ووفقاً للخطة، سيطلب من بعض المحطات الجديدة العمل لأقل من 20% من الوقت، بينما يجب أن تتراوح معدلات استخدام المولدات القديمة بين 25 و40%.

يجب على المحطات الجديدة أيضاً أن تستخدم الفحم بكفاءة أكبر، مع خفض كثافة الكربون فيها بنسبة تتراوح بين 10% و20% عن المستويات المسجلة في المحطات الحالية.

وتبرز الخطة الأهمية المستمرة للوقود في نظام الطاقة الصيني، حتى مع دعوة الرئيس شي جين بينج إلى بدء خفض الاستهلاك اعتباراً من العام المقبل.

وتنتج الصين وتستهلك أكثر من نصف إنتاج الفحم في العالم ، وقد بدأت العام الماضي بناء أكبر عدد من المحطات الجديدة منذ عقد على الأقل.