نهاية عصر الوقود.. أول طائرة في العالم تحلّق بالهيدروجين

في خطوة تاريخية نحو مستقبل أكثر استدامة، كشفت شركة إيرباص الأوروبية الرائدة في صناعة الطيران عن طائرتها الجديدة ZeroE، وهي أول طائرة في العالم تعمل بوقود الهيدروجين، مما يضع معيارًا جديدًا للسفر الجوي الصديق للبيئة.

ثورة خضراء في عالم الطيران

يمثل قطاع الطيران أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون العالمية، لكن إيرباص تسعى لتغيير ذلك من خلال ZeroE، التي تعتمد على الهيدروجين النظيف كمصدر للطاقة. عند احتراقه، لا ينتج الهيدروجين سوى بخار الماء، مما يجعله حلاً واعدًا لتقليل الانبعاثات الضارة.

من الكهرباء إلى الهيدروجين: رحلة الابتكار

رغم أن إيرباص بدأت بأبحاث الطائرات الكهربائية، إلا أن تحديات إنتاج البطاريات وتأثيرها البيئي دفعتها للتحول إلى الهيدروجين، الذي يُنتج من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يجعله خيارًا أكثر استدامة.

التحديات والطموحات

يواجه المشروع عقبات تقنية، أبرزها تخزين الهيدروجين السائل، الذي يتطلب درجات حرارة منخفضة جدًا، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير بنية تحتية عالمية لتزويد الطائرات بهذا الوقود. ومع ذلك، حققت إيرباص تقدمًا ملحوظًا في الاختبارات، حيث نجحت في تشغيل محركات تعمل بالهيدروجين دون انبعاثات كربونية.

مستقبل الطيران المستدام

من المقرر أن تدخل ZeroE مرحلة الإنتاج الكامل بحلول عام 2030، بعد استكمال الاختبارات والتغلب على التحديات الفنية. تعمل إيرباص حاليًا على تصميم خزانات عازلة متطورة لتخزين الهيدروجين بأمان، كما تسعى لدعم البنية التحتية اللازمة لهذه الثورة الخضراء.

بهذه الخطوة، تضع إيرباص حجر الأساس لـ مستقبل خالٍ من الانبعاثات في صناعة الطيران، مما يعزز الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

يذكر أن إيرباص هي شركة أوروبية متعددة الجنسيات متخصصة في تصميم وتصنيع وتقديم المنتجات والخدمات في قطاعات الطائرات التجارية والمروحيات والدفاع والفضاء.

تأسست الشركة عام 1970 كمشروع مشترك بين شركات طيران أوروبية بهدف التنافس مع نظيراتها الأمريكية، ويقع مقرها الرئيسي في تولوز، فرنسا.

وتُعد إيرباص من أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من الطائرات التجارية، بما في ذلك طائرات A320، A330، A350، وA380. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة مروحيات، أنظمة دفاعية، وأقمار صناعية.

في السنوات الأخيرة، تفوقت إيرباص على منافستها الأمريكية بوينغ من حيث عدد الطائرات المسلمة والطلبات التجارية، مما يعكس نجاح استراتيجياتها وابتكاراتها في مجال الطيران.