ارتفاع حصة الطاقة الشمسية عالمياً إلى 6.9 %

ارتفعت حصة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على مستوى العالم إلى 6.9% عام 2024، مقابل 5.6% في 2023، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مركز الأبحاث في مجال الطاقة «إمبر».



وشهدت الطاقة الشمسية نمواً 29% العام الماضي، وأضافت كمية من الكهرباء تفوق ضعف ما أضافته أي وسيلة توليد كهرباء أخرى 2024.

وقال فيل ماكدونالد، المدير التنفيذي لـ «إمبر»: «أصبحت الطاقة الشمسية محرك الانتقال العالمي في مجال الطاقة وعند دمجها مع تخزين البطاريات، فإن الطاقة الشمسية باتت قوة لا يمكن إيقافها».

وتصدرت الصين النمو العالمي في الطاقة الشمسية، مضيفة 250 تيراواط/ساعة، وهو ما يمثل 53% من الزيادة العالمية، أي 4 أضعاف الزيادة التالية التي سجلتها الولايات المتحدة.

وساهمت الزيادة في الطاقة الشمسية، إلى جانب نمو طاقة الرياح والمياه والطاقة النووية، في رفع حصة الكهرباء النظيفة عالمياً إلى 40.9% في 2024، مقابل 39.4% في العام السابق.

ونمت طاقة الرياح 7.9% مدعومة بزيادة القدرة الإنتاجية وظلت الطاقة الكهرومائية أكبر مصادر الكهرباء النظيفة 14.3% ثم طاقة الرياح (8.1%) ثم الطاقة الشمسية (6.9%) ثم الطاقة النووية (9%).