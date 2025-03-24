رأس الخيمة تستهدف تقديم نموذج للمدن صديقة البيئة

أكد منذر بن شكر الزعابي المدير العام لبلدية رأس الخيمة، لـ «البيان»، أن الإمارة حققت تقدماً ملحوظاً في إنشاء منظومة شاملة للمباني الخضراء، تنفيذاً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وضمن استراتيجية شاملة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن الإمارة تستهدف تقديم نموذج ملهم لمدن المستقبل الصديقة للبيئة، مع تعزيز استدامة رفاهية العيش، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، ما يسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تبرز مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها رأس الخيمة، والتي تعزز مكانتها مركز جذب رئيساً للمشاريع والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا النمو الاقتصادي يتزامن مع زيادة سكانية مستمرة، نتيجة لاستقطاب الشركات العالمية والكوادر الماهرة والمبدعة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن تلك المنظومة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحقق الهدف الاستراتيجي الذي وضعته القيادة الرشيدة للإمارة، بجعلها المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة.

وأكد أن برنامج «بارجيل»، الذي أطلقته بلدية رأس الخيمة، يتوافق مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، في دعم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة، ويستهدف إرساء معايير للمباني الخضراء، تهدف إلى حماية البيئة وتطوير بنية تحتية مستدامة، ويسهم البرنامج بفعالية في تحقيق هذا الهدف، عبر تشجيع بناء مبانٍ أكثر كفاءة، وتحديث المباني القائمة، لتكون متوافقة مع المعايير البيئية الجديدة، ويقدم البرنامج أساساً قوياً لضمان استدامة معظم المباني في الإمارة، ما يعزز كفاءة الطاقة والموارد في تلك المباني.

وكشف الزعابي عن تسجيل تصاريح البناء التي أصدرتها بلدية رأس الخيمة منذ إطلاق برنامج «بارجيل»، أكثر من 9000 مبنى متوافق جارٍ إنشاؤها، وبلغ عدد المباني التي تم إنجازها من قبل المتعاملين 4000 مبنى، كما تم تحديث أكثر من 300 مبنى في الفترة الماضية، عبر ترقيات تركز على أنظمة الاستهلاك الضخم للطاقة، لافتاً إلى أن التحديثات شملت المكاتب الحكومية والمراكز التجارية والمتاجر والفنادق والمستشفيات والمكاتب الخاصة والمدارس والمساجد والمباني السكنية، وسينتج عن هذه المشاريع منافع اقتصادية كبيرة، بمتوسط توفير يزيد على 25 %، ومتوسط أزمنة استرداد أقل من 4 سنوات.

وأوضح المدير العام لبلدية رأس الخيمة، أنه نتج عن لائحة رأس الخيمة للمباني الخضراء (بارجيل)، تحسن ملحوظ في كفاءة الطاقة في المباني، بوضع أسس للتصميم والإنشاء، وتشمل إضافة العزل في الحوائط والأسقف، لتقليل فقدان الحرارة، واستخدام أنظمة تكييف هواء كفؤة، وإضاءة ليد لتقليل استهلاك الكهرباء، كما أن بارجيل تؤكد تحسين إحكام الهواء، لتقليل التسرب، والاستخدام الأمثل للمباني، لضمان التشغيل الأمثل، وكذلك الصيانة الدورية لكفاءة مستدامة، وتصميم المباني ليقل استهلاكها للكهرباء والماء بنسبة 30 %، مقارنةً بالمباني التقليدية، ما يقلل فواتير الاستهلاك التي يدفعها الشاغلون، في الوقت الذي تقلل فيه التأثير الكلي في البيئة، وفي سنة 2023 وحدها، نتج عن بارجيل وفر في الكهرباء مقداره 40 غيغاوات/ساعة، وفي الماء بمقدار 400 ألف متر مكعب.

عائدات

وأشار إلى أن التأثير المالي المباشر لملاك المرافق، يشمل انخفاض فواتير الاستهلاك، وتكاليف الصيانة، ويرفع قيمة المبنى أو عائداته الإيجارية، كما أن كفاءة إدارة الطاقة تساعد على التشغيل الرشيد، وتبين التعديلات السلوكية، بما يضمن أن المنافع تبقى مستدامة على مر الزمن، ويمكن الوصول إلى كفاءة الطاقة عبر التصميم المناسب للمباني الجديدة، وتأهيل المباني القائمة، وتشمل العناصر الرئيسة ذات الأثر العزل وإحكام الهواء وأنظمة كفاءة الطاقة، غير أن هذه المعايير ليست كافية وحدها من دون إدارة الطاقة، التي تشمل المراقبة المستمرة، والصيانة الدائمة، والتحسين التشغيلي من أجل العلاج المبكر للفجوات الاستهلاكية وأعطاب المعدات، وهو ما يضمن كفاءة طويلة المدى، ويحول دون الحاجة إلى التحديثات المكلفة.

مبادرات

وأكد الزعابي، أن بلدية رأس الخيمة تشجع على استخدام أجهزة ومعدات فعالة، عن طريق العديد من المبادرات والبرامج، وتقدم خدمة «منزلي» استشارات الطاقة، وتقييماً مجانياً للمنازل، وتقريراً تفصيلياً بالتوصيات لإرشاد ملاك المنازل إلى اختيار أجهزة ومعدات أكثر فاعلية، وتوفر هذه الخدمة للعملاء الاطلاع على قاعدة بيانات للموردين، الذين جرى تدقيقهم، لضمان الحصول على خيارات اعتمادية وعالية الجودة.

كفاءة إنارة الطرق

وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة تركز على تحسين كفاءة إضاءة الطرق، عبر برامجها ضمن مظلة استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ويركز البرنامج، الذي تديره دائرة الخدمات العامة، على تحويل جميع أضواء الشوارع إلى إنارة ليد ذات الكفاءة في الطاقة، مع ضمان أن جميع الطرق المضاءة حديثاً مجهزة بإضاءة ليد، وتتابع دائرة الخدمات العامة أكثر من 400 كلم من الطرق المضاءة.

وأضاف: في سنة 2024، شرعت بلدية رأس الخيمة في برنامج توسعي، لإضافة ما يقرب من 100 كلم من تغطية الإضاءة الجديدة، وفضلاً عن ذلك، فإن جميع الطرق التي تديرها هيئة رأس الخيمة للمناطق الحرة وموانئ رأس الخيمة وغيرهما من المطورين الرئيسين، بمجمل 122 كلم، مجهزة بالفعل بإضاءة ليد بنسبة 100 %، مع نشر هيئة رأس الخيمة للمناطق الحرة مخفضات إضاءة لمزيد من توفير الطاقة.

وأوضح أن برنامج إعادة استخدام المياه والري الكفء في رأس الخيمة، يوفر العائدات والحفاظ على الموارد، إذ إن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المناطق الخضراء، سيقضي على الحاجة إلى استخدام مياه الشرب، محافظاً على مواردها القيمة من أجل الاستخدامات الأساسية.

وفور

وأكد الزعابي: حققت بارجيل في سنة 2023 وفوراً كبيرة في الكهرباء والماء (ما يزيد على 40 غيغاوات/ساعة من الكهرباء و400 ألف متر مكعب من المياه، ونتج عن هذه الوفور عوائد مالية مهمة، استناداً إلى المبالغ المسددة من القطاعات المختلفة، وباستخدام هذه العوائد، يتم تخفيف تكاليف تشغيل المباني عن كاهل الملاك والشاغلين، وعلاوةً على ذلك، فإن الاستثمارات الإضافية اللازمة للالتزام بلائحة بارجيل، ستسترد بكاملها في 4 إلى 7 سنوات، مبرزةً الجدوى الاقتصادية للبرنامج.