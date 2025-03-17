نهاية فواتير الكهرباء؟.. إيلون ماسك يكشف عن مشروع طاقة ثوري يهز العالم

اشتهر أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأفكاره الطموحة التي غالبًا ما تثير الجدل العالمي، ومؤخرًا، أعلن ماسك أن الطاقة الشمسية هي المستقبل الذي سيحل أزمة الطاقة العالمية، معتبرًا أن التقدم التكنولوجي في مجال الطاقة هو مفتاح تطور الحضارة البشرية، واستند في تصريحاته إلى "مقياس كارداشيف"، الذي يقيس تقدم الحضارات بناءً على قدرتها على استهلاك الطاقة.

وفقًا لماسك، يمكن لنظام ضخم يعتمد على الطاقة الشمسية، ويحيط به هيكل كروي، أن يوفر الطاقة لكامل الكوكب، مما يفتح الباب لعصر جديد من الطاقة المستدامة.

هذه الفكرة تعكس رؤيته طويلة الأمد لتحويل الطاقة الشمسية إلى المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة على الأرض. وقد عبر عن ذلك بوضوح في تغريدة على منصة "X".

وأوضح ماسك أن فهم مقياس كارداشيف يظهر أن الطاقة الشمسية ستكون المصدر الأساسي لتوليد الطاقة في المستقبل.

وأشار إلى أن مساحة صغيرة نسبيًا، مثل جزء من ولاية تكساس أو نيو مكسيكو، يمكنها توفير احتياجات الولايات المتحدة بالكامل من الكهرباء إذا تم استغلال الطاقة الشمسية بشكل فعال.

من الخيال العلمي إلى الواقع: الطاقة الشمسية ومقياس كارداشيف

يعود مقياس كارداشيف إلى عالم الفلك السوفييتي نيكولاي كارداشيف، الذي طوره عام 1964 لتصنيف الحضارات بناءً على قدرتها على استخدام الطاقة. يقسم المقياس الحضارات إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول (الكوكبية)، النوع الثاني (النجمية)، والنوع الثالث (المجرية). وفقًا لماسك، لم تصل البشرية بعد إلا إلى 0.73 من النوع الأول على هذا المقياس.

وأكد ماسك أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقة المتاحة على الأرض سيكون إنجازًا تاريخيًا للبشرية، معتبرًا أن ذلك ممكن إذا توفرت الأدوات التكنولوجية اللازمة. وأضاف أن توزيع الطاقة على نطاق واسع لصالح الجميع هو هدفه الرئيسي.

كيف سيعمل نظام الطاقة المقترح؟

يعتمد نظام ماسك المقترح على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لإنشاء شبكة طاقة عالمية مترابطة. وتشمل الخطة نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية الشمسية أو العاكسات المدارية لالتقاط ضوء الشمس بكفاءة أعلى من الألواح الشمسية التقليدية على الأرض. سيتم نقل الطاقة لاسلكيًا إلى محطات الاستقبال حول العالم، مما يضمن توزيعًا عادلًا للطاقة ويقلل من التفاوتات الجغرافية.

ورغم أن الطاقة الشمسية تُعتبر حاليًا الحل الأمثل للطاقة المتجددة، إلا أن التحديات التكنولوجية والبنية التحتية الحالية تقف عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف على نطاق واسع. ومع ذلك، يسعى ماسك إلى تجاوز هذه العقبات من خلال ابتكارات تكنولوجية جديدة.

مستقبل الطاقة وفقًا لإيلون ماسك

إذا نجحت خطة ماسك، فقد تصبح رؤيته لتزويد الأرض بالطاقة الشمسية حقيقة واقعة. وفي ظل الأزمات العالمية للطاقة والحاجة الملحة إلى حلول مستدامة، قد تكون هذه الابتكارات مفتاحًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة.

كما أثار مقياس كارداشيف نقاشات حول إمكانية وجود حضارات متقدمة خارج الأرض، وأثر على كل من الخيال العلمي والأبحاث العلمية، بما في ذلك مبادرات البحث عن ذكاء خارج الأرض (SETI).