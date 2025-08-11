«موارد الفجيرة الطبيعية» تحقق إنجازات نوعية في 2024

حققت مؤسسة موارد الفجيرة الطبيعية إنجازات نوعية ومؤشرات إيجابية العام الماضي، في إطار استراتيجيتها وخططها التنموية لتحقيق التنمية في التعدين وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأوضح المهندس علي قاسم المدير العام، أن المؤسسة أطلقت العام الماضي 5 منصات رقمية خاصة لإدارة البيانات، شملت «منصة وافي» لدعم توجهات الحكومة في تصفير البيروقراطية، ومنصة غاية لقياس الكفاءة والإنتاجية لكوادر المؤسسة عبر نظام خطة الأهداف الذكية، إضافة لمنصة «رصد» بدعم الذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على التحليل العميق لمختلف أنواع البيانات التي تنتجها الإدارات والأقسام داخل المؤسسة، ثم تبني قاعدة بيانات تحسن كفاءة الأداء.

ولفت إلى أن منصة «صدى» المختصة في إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تهدف إلى المساعدة في التخطيط وتتبع مستوى الأداء، واستخلاص النتائج بكفاءة عالية، مما يضمن تعزيز الأداء المؤسسي وحوكمته.

وقال قاسم: تعتبر «منصة النخبة» الرقمية وسيلة تقوم على تسهيل إدارة الجائزة الداخلية للمؤسسة؛ بتوفير بيئة متكاملة للمشاركين ولجنة التقييم؛ إذ تُسهل للمشاركين تقديم ملفات المشاركة وتتيح للجنة وضع درجات التقييم ومراجعة الملفات بطريقة منظمة. وأشار إلى إطلاق 54 مبادرة تدعم مستهدفات عام الاستدامة، والمشاركة في ملتقيات داخل الدولة وخارجها.

وذكر أن المؤسسة حققت تحولاً رقمياً بنسبة 89 %، و91 % في سعادة ورضا الموظفين والعاملين، و97.6 % في سعادة الشركاء الاستراتيجيين، و96.7 % الانطباع العام عن سعادة الموردين. وسجلت الإحصائيات نسباً مرتفعة جداً تعكس معايير المؤسسة العالية في خدمة ورضا متعامليها، حيث سجلت 100 % إغلاق الشكاوى، و98 % في مواقع تقديم الخدمة، إلى جانب 97 % عن كفاءة موظفين الخدمة، و95 % عن الخدمات الإلكترونية.