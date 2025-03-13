60 % حصة الكهرباء الخضراء في ألمانيا

بلغت حصة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الحيوي والطاقة الكهرومائية، 59.4% من مجمل الكهرباء التي تم توليدها وإدخالها في الشبكة في ألمانيا في العام الماضي.

وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس بأن حجم الكهرباء التي تم توليدها من مصادر متجددة، تجاوز في معظم أشهر سنة 2024 حجم الكهرباء المولدة من مصادر تقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعي.

وعلى مدار العام، زاد حجم الكهرباء الخضراء مقارنة بالعام السابق بنسبة 2.3%، لتصل إلى 256 مليار كيلوواط/ساعة. كما كان الحال في سنة 2023، احتلت الطاقة الكهربائية المولدة من الرياح صدارة قائمة أهم مصادر الكهرباء فارتفعت حصتها بشكل طفيف إلى 31.5% (مقارنة بـ30.8% في سنة 2023).