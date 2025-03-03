اليابان .. أول محطة طاقة نووية عائمة مربوطة بقاع المحيط

هل تخيلت يومًا أن المحيط قد يكون موقعًا مثاليًا لإنشاء محطات الطاقة النووية؟ هذا بالضبط ما تعمل عليه شركة CORE POWER البريطانية، حيث يجذب مشروعها الضخم اهتمامًا عالميًا. مؤخرًا، انضمت شركتان يابانيتان بحريتان إلى المشروع، باستثمار بلغ 80 مليون دولار، لتصبحا جزءًا من مجموعة تضم 13 شركة تعمل على تطوير أول محطة طاقة نووية عائمة مربوطة بقاع المحيط، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو عقد من الزمن.

الخطة: الطاقة النووية العائمة

انضمت شركتا الشحن اليابانيتان Onomichi Dockyard وImabari Shipbuilding إلى مشروع CORE POWER، الذي يضم مجموعة من مالكي السفن والخبراء في المجال البحري. تدير الشركة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، فريقًا بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي النرويجي ميكال بو، الذي يجمع بين خبرات واسعة في الشحن والتكنولوجيا والتمويل.

تأسست CORE POWER عام 2018، وتتخصص في تطوير مفاعلات نووية متقدمة مخصصة للصناعات البحرية الثقيلة، مع التركيز على تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية في قطاع النقل البحري.

بدء التشغيل التجريبي بحلول 2026

يعمل المطورون في CORE POWER على إنشاء محطة طاقة نووية عائمة تعتمد على مفاعلات سريعة تعمل بالكلوريد المنصهر. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة Southern Company الأمريكية، وشركة TerraPower، وشركة Orano الفرنسية المتخصصة في دورة الوقود النووي. ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأولية للمحطة التجريبية بحلول عام 2026، على أن يتم تسويق السفن العاملة بالطاقة النووية بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي.

توقعات بتوسع استخدام السفن النووية خلال العقد القادم

كشف استطلاع أجرته غرفة التجارة الدولية أن 9% من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة البحرية يتوقعون أن تعمل السفن النووية عبر المحيطات خلال العقد المقبل.

ويعكس هذا التوجه ثقة متزايدة في الطاقة النووية كحل آمن وفعّال للنقل البحري الخالي من الكربون.

وأكد ميكال بو أن الطاقة النووية العائمة ستلعب دورًا محوريًا في إنتاج الوقود الأخضر، ودعم الممرات الخضراء والمناطق البحرية الرئيسية، مع توفير سرعات عالية وانبعاثات صفرية.

محطات الطاقة النووية العائمة تدخل التيار الرئيسي

لم تعد محطات الطاقة النووية العائمة مجرد فكرة خيالية، بل أصبحت خيارًا واقعيًا لتوليد الطاقة، خاصة مع تزايد اهتمام الدول بأمن الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

قبل عقد من الزمن، كانت الطاقة النووية تُعتبر مجالًا محفوفًا بالمخاطر، لكن التقدم التكنولوجي قلل من هذه المخاوف، ما فتح الباب أمام تطبيقات واسعة، مثل إنتاج الوقود الإلكتروني، وتحلية المياه، وتشغيل مراكز البيانات.

فوائد الطاقة النووية

تتمتع الطاقة النووية بعدة مزايا تجعلها خيارًا جذابًا للمستقبل، منها:

انبعاثات كربونية منخفضة.

تعزيز أمن واستقلال الطاقة.

إنتاج طاقة عالي الكفاءة.

موثوقية عالية في التوليد.

فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.

بصمة أرضية صغيرة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.

مع تقدم التكنولوجيا وتقليل المخاطر الأمنية، يبدو أن عصر الطاقة النووية النظيفة والآمنة قد بدأ. ومن الممكن أن تصبح هذه التقنية جزءًا من حياتنا اليومية، سواء في المنازل أو حتى في وسائل النقل الشخصية في المستقبل القريب.