ثروة مخفية في المحيطات.. ابتكار صيني لاستخراج 230 ألف طن من "الذهب الأبيض"

في تطور علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطاقة، نجح باحثون صينيون في استخراج الليثيوم، المعروف باسم "الذهب الأبيض"، من مياه البحر، ويُعتبر الليثيوم أحد أهم المعادن في العصر الحديث، خاصةً في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة تخزين الطاقة، غير أن طرق استخراجه التقليدية مكلفة وتترك أثراً بيئياً كبيراً، ما يجعل هذا الابتكار الصيني خطوةً كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة.

الليثيوم: المعدن الأساسي للتحول نحو الطاقة النظيفة

يُعد الليثيوم عنصراً حاسماً في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، حيث يدخل في تصنيع البطاريات التي تعتمد عليها السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة. ومع تزايد الطلب العالمي على هذا المعدن، أصبحت الحاجة إلى طرق استخراج أكثر كفاءة وأقل ضرراً للبيئة أمراً ملحاً.

الثورة الصينية: استخراج الليثيوم من مياه البحر

تمكن العلماء الصينيون من تطوير تقنية جديدة تسمح باستخراج الليثيوم من مياه البحر، وهو مصدر كان يُعتقد سابقاً أنه غير قابل للاستخدام بسبب انخفاض تركيز الليثيوم فيه. وتُقدّر كمية الليثيوم الموجودة في المحيطات بحوالي 230 مليار طن، وهو ما يفوق بكثير الكميات المتوفرة على اليابسة.

تعتمد هذه التقنية على جهاز مبتكر يُسمى "نظام استخراج وتخزين الليثيوم بواسطة الطاقة الشمسية"، والذي يستخدم الطاقة الشمسية لفصل الليثيوم عن المعادن الأخرى الموجودة في مياه البحر، مثل الصوديوم والمغنيسيوم. هذا الجهاز مستوحى من العمليات الطبيعية ويُقلل من التأثير البيئي لاستخراج الليثيوم.

التحديات والفرص

رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات تواجه هذه التقنية، أبرزها انخفاض تركيز الليثيوم في مياه البحر وصعوبة فصله عن المعادن الأخرى. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن النظام الجديد فعال وقابل للتطوير على نطاق واسع، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام الموارد بشكل أكثر استدامة.

تأثيرات عالمية: نحو مستقبل أخضر

إذا تم تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع، فقد تُحدث تحولاً كبيراً في صناعات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، حيث ستوفر مصدراً مستداماً لليثيوم دون الحاجة إلى عمليات التعدين التقليدية المدمرة للبيئة. هذا التطور قد يسهم في تسريع التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مما يسمح للعالم بالتنفس بسهولة أكبر والحد من التلوث البيئي.

باختصار، يُعد هذا الابتكار الصيني خطوةً مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يُمكن أن يُغير طريقة استخراجنا واستخدامنا لليثيوم، ويُسهم في بناء عالم أكثر نظافةً واخضراراً.