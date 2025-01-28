معالجة مخلفات الزيوت وتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة بالفجيرة

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، أن إنشاء شبكة متكاملة في إدارة مخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية في الإمارة، باستخدام أساليب متطورة ساهمت في الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأضرار التي تسببها هذه الزيوت، وذلك بدعم آليات التخلص منها احترافياً بمعالجتها وتحويلها إلى مواد يمكن إعادة استخدامها.

وقال إن هذا الإجراء يدعم الخطط الاستراتيجية للإمارة، التي تعزز استدامة الصحة العامة وسلامة الغذاء، بالعمل وفق آلية أساسها التطوير والتحديث، وتحقيق جودة الحياة في الإمارة، حيث يسهم المشروع في دعم الاستدامة البيئية عبر خفض البصمة الكربونية.



وأضاف أن المشروع نجح في تجميع أكثر من 128620 لتراً من الزيوت المستعملة وحوالي 232210 أطنان من شحوم الطعام، وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية بإعادة تدويرها بتحويل نفايات الزيوت والشحوم إلى صناعات ومواد صديقة للبيئة، مثل الصابون والسماد والوقود الحيوي، والمياه المعالجة لاستخدامات الري والزراعة التجميلية، بالتعاون مع شركة بلو السركال ومصنع أنفايرو حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

تدريب

وقال الأفخم: «تحرص بلدية الفجيرة على نشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم من مخلفات الزيوت والشحوم المستعملة للحفاظ على البنية التحتية للإمارة»، لافتاً إلى أن البلدية نفذت أكثر من 135 حملة تفتيشية ودربت 274 منشأة غذائية في الإمارة شملت فنادق ومطاعم ومطابخ شعبية، لتجنب أي ممارسات خاطئة للمنشآت الغذائية التي تضر بالبيئة والصحة، مثل التخلص من الزيوت المستعملة وشحوم الطعام بسكبها في شبكات الصرف الصحي، ولمنع عملية استهلاك الزيوت المستعملة المضرة بالصحة، حيث تكثف البلدية جهودها بشكل دائم لرفع مستوى الوعي البيئي والصحي وتوعية المنشآت الغذائية بضرورة أن تكون عملية التخلص وفقاً للمعايير العالمية، وذلك عبر تجميعها ونقلها ومعالجتها بشكل صحيح.

1330 مصيدة

وذكر أن البلدية أصدرت قراراً بشأن التخلص السليم من زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام، وينص القرار على ضرورة تركيب مصائد للشحوم وتجميع زيوت الطهي المستعملة للمنشآت لنقلها ومعالجتها، حيث يبلغ العدد الإجمالي لهذه المصائد التي تم تركيبها في المنشآت الغذائية 1330 مصيدة، باستخدام 6 أنواع مختلفة بحسب مساحة المنشأة ونشاطها وكمية الزيوت الناتجة.