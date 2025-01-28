دراسة مروعة .. وفاة 6 ملايين أوروبي حتى 2099 لهذا السبب

تنبأت دراسة جديدة مرعبة بعدد الأشخاص الذين سيموتون في أوروبا بسبب تغير المناخ بحلول نهاية القرن حيث توقع العلماء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن يموت 5.8 ملايين أوروبي بسبب الحرارة الزائدة بين عامي 2015 و2099 .

ويحذر الخبراء من أن دراستهم لا تشمل آثار الأحداث المناخية الكارثية الناجمة عن تغير المناخ، مثل حرائق الغابات والعواصف المدارية - وبالتالي فإن الإجمالي الفعلي سيكون أعلى من ذلك وفق صحيفة "ديلي ميل".

ويعترف الفريق بأن ارتفاع درجات الحرارة سوف يمنع الناس من الموت بسبب البرد، لكن الارتفاع في الوفيات بسبب الحرارة سوف يفوق بشكل عام عدد الوفيات بسبب البرد.

برشلونة تتصدر

وتشير الدراسة إلى أن مدينة برشلونة ستشهد أعلى معدل للوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة بحلول نهاية القرن، تليها روما، ونابولي، ومدريد.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور بيير ماسيلوت: "تؤكد نتائجنا على الحاجة الملحة إلى السعي بقوة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع زيادة الحرارة وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​حيث قد تكون العواقب وخيمة إذا لم يتم فعل أي شيء، فمن خلال اتباع مسار أكثر استدامة، يمكننا تجنب ملايين الوفيات قبل نهاية القرن".

وبحسب الباحثين، يعتقد بعض الناس أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري يعني أن عددا أقل من الناس سيموتون بسبب البرد، وقد أدى هذا إلى خلق افتراض مفاده أن تغير المناخ "مفيد" من حيث أنه سيؤدي إلى "انخفاض صاف" في الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة.

بمعنى آخر، تتفق النظرية على أن عددًا معينًا من الناس سوف يموتون من الحر، ولكن عددًا أكبر من الناس الذين كانوا ليموتوا من البرد سوف ينقذون.

ومع ذلك، تظهر الدراسة الجديدة أن هذه النظرية - التي كثيرا ما يتم الاستشهاد بها في معارضة "سياسات التخفيف الحيوية" - ليست صحيحة، على الأقل في أوروبا.

ويقول الخبراء في بحثهم المنشور في مجلة Nature Medicine : "إن الزيادة في الوفيات المرتبطة بالحرارة تتجاوز باستمرار أي انخفاض في الوفيات المرتبطة بالبرد في جميع السيناريوهات المدروسة".

وفي الدراسة الجديدة، قام الدكتور ماسيلوت وزملاؤه بتحليل بيانات درجات الحرارة والوفيات للتنبؤ بالوفيات المستقبلية المرتبطة بدرجات الحرارة في 854 مدينة أوروبية بين عامي 2015 و2099.

وبالنسبة لكل مدينة، عمل الباحثون على وضع رقم "صافي" - عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة مطروحًا منه عدد الوفيات "التي تم إنقاذها" من البرد.

وفي ظل سيناريو يشهد انبعاثات عالية للغازات المسببة للاحتباس الحراري (حيث تتضاعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2100) وعدم التكيف مع الحرارة، سيكون هناك إجمالي 5,825,746 حالة وفاة إضافية في أوروبا بسبب الحرارة، كما وجد الباحثون.

وتشمل الوفيات المرتبطة بالحرارة الإجهاد الحراري والجفاف الشديد، في حين تشمل الوفيات المرتبطة بالبرد انخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع

أعلى 10 مدن أوروبية ستشهد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة بحلول عام 2099

برشلونة (أسبانيا) - 246,082

روما (إيطاليا) - 147,738

نابولي (إيطاليا) - 147,248

مدريد (أسبانيا) - 129,716

ميلانو (إيطاليا) - 110,131

أثينا (اليونان) - 87,523

فالنسيا (أسبانيا) - 67,519

مرسيليا (فرنسا) - 51,306

بوخارست (رومانيا) - 47,468

جنوة (إيطاليا) - 36,338

وعلى عكس ذلك سيتم تجنب 3,480,336 حالة وفاة بسبب البرد، مما يعطي معدل وفيات "صافي" إجمالي في أوروبا بحلول عام 2099 قدره 2,345,410.

ويقول الباحثون إن المناطق الأكثر عرضة لخطر الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا ستكون أبعد إلى الجنوب - أي منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​​​والبلقان.