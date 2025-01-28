140 مشروعاً زراعياً بقيادة المرأة الإماراتية في «نزرع للاستدامة»

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن الاتحاد النسائي العام إطلاق مشروع «نزرع للاستدامة» بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص.

والذي يسعى في 5 سنوات إلى تدريب 3500 امرأة، ودعم وتأسيس 140 مشروعاً زراعياً بقيادة المرأة الإماراتية، وزيادة الإنتاج إلى أكثر من 20 % مستهدفاً النساء من العاملات في الزراعة وطلاب الجامعات وربات البيوت والباحثات عن فرص عمل في القطاع الزراعي.

ويأتي ذلك في إطار دعم مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، التي تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزز من معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وتبني شراكات جديدة مع القطاع الخاص وترسخ نشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.

3 برامج

وتفصيلاً، أوضح الاتحاد النسائي أن المشروع يضم 3 برامج وهي: «التدريب والتطوير، والزراعة المستدامة، والتسويق والدعم التجاري»، ويتضمن برنامج التدريب والتطوير 3 محاور، أولاً:

«زراعتي اكتفائي»، وتستند آلية تنفيذ المحور إلى إقامة معسكر صيفي للمدارس، وتنظيم يوم مفتوح، لاستهداف ربات المنازل وطلاب الحلقة الأولى والثانية والثالثة، أما المحور الثاني فهو «صقل الخبرات»، ويتم تنظيم ورش تدريبية تتعلق بالزراعة المستدامة وإدارة الموارد وأساليب الإنتاج الزراعي الحديث، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لصاحبات المزارع وأصحاب الرخص الزراعية إلى مزارع الدولة، للتعرف إلى أفضل الممارسات للزراعة المستدامة.

فيما يستهدف المحور الثالث، تحويل نسبة كبيرة من صاحبات المزارع إلى رائدات أعمال، عبر إقامة ورش تدريبية بإدارة الأعمال وتأسيس مشاريع زراعية تدعم التنوع الاقتصادي للمنتجات المحلية.

تمكين

قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يعمل الاتحاد النسائي العام عبر طرح هذه المبادرات الرائدة على بناء قدرات المرأة، بما يمكنها من الإدارة المثلى لمصادر الدخل وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في مختلف القطاعات.

ومن أجل ذلك أطلق الاتحاد النسائي مبادرات تهتم بمجال الزراعة، وتخدم التمكين الاقتصادي واستدامة البيئة في الوقت ذاته، للتأكيد على أهمية الأدوار التي تقوم بها المرأة في الحفاظ على استدامة البيئة عبر تعزيزها للسلوكيات والممارسات البيئية بين أفراد الأسرة».