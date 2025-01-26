45 % الإنجاز في المرحلة السادسة لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة الإنجاز بالمرحلة السادسة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بلغت 45.11 %، وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تبلغ قدرة هذه المرحلة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليارات درهم.

وستتضمن هذه المرحلة تركيب نحو أكثر من 3.7 ملايين لوح كهروضوئي، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2026.

وأضاف: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على استخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية لزيادة الكفاءة، ويتضح ذلك في حجم إنتاج الطاقة في مراحل المجمع، فقد بلغ إنتاج الطاقة من اللوح الشمسي الواحد 85 وات في المرحلة الأولى من المجمع، وبلغ إنتاج الطاقة من اللوح الشمسي الواحد 110 وات في المرحلة الثانية، بينما بلغ إنتاج الطاقة من اللوح الشمسي الواحد 380 وات في المرحلة الثالثة.

أما بالنسبة للمرحلة الرابعة، فقد بلغ إنتاج الطاقة من اللوح الشمسي الواحد 415 وات.

أما بالنسبة للمرحلة الخامسة، فبلغ إنتاج الطاقة من اللوح الشمسي الواحد 540 وات.

وسيبلغ إنتاج الطاقة من اللوح الشمسي الواحد 590 وات في المرحلة السادسة، وأسهم زيادة كفاءة إنتاج الألواح الشمسية في تقليل المساحة المستخدمة لإنتاج 1 ميجاوات من الطاقة الشمسية بنسبة 40 % مقارنة بالمرحلة الأولى من المجمع».

تطوير وابتكار

وأوضح الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسعى إلى تعزيز مكانة دبي كمركز للتميز في الطاقة المتجددة والنظيفة وتركز على توطين المعرفة في هذا المجال من خلال البحوث والتطوير والابتكار.

ويتضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية عدداً من المرافق التي تدعم جهود الهيئة في هذا الإطار وأبرزها مركز البحوث والتطوير ومركز الاستدامة والابتكار، ويهدف مركز البحوث والتطوير إلى أن يصبح منصة عالمية لتطوير ونشر الحلول المبتكرة في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه.

ويدعم المركز مساعي الهيئة من خلال مجالات عمله التي تشمل: الطاقة الشمسية، وتكامل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه.