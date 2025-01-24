الصندوق العالمي للطبيعة: فنلندا والسويد تقطعان الأشجار من غابات يجب حمايتها

اتهمت مجموعة الصندوق العالمي للطبيعة (دبليو دبليو إف) السويد وفنلندا، اللتين تعدان أكثر دول أوروبا بها مساحات غابات، بالاستفادة من الثغرات في السياسات لقطع الأشجار من غابات كان يجب أن تكون محمية، في انحراف عن سياسات الاتحاد الأوروبي.

وقال الصندوق إن الدولتين الإسكندنافيتين لا تلتزمان بتعهداتهما بموجب صفقة الاتحاد الأوروبي الخضراء، التي يهدف التكتل من خلالها إلى تحقيق انبعاثات غازات دفيئة صفرية صافية بحلول عام 2050، واستراتيجية التنوع البيولوجي التي توفر حماية خاصة للغابات بطيئة النمو والنصف طبيعية والغابات البدائية.

وفي تقرير جديد، قال الصندوق إن هلسنكي وستوكهولم تحاولان الاستفادة من الثغرات في إرشادات الاتحاد الأوروبي "التي يمكن أن تعمل كثغرات" للسماح بقطع الأشجارمن الغابات البدائية والغابات بطيئة النمو.

وقالت خبيرة الغابات في الصندوق العالمي للطبيعة في فنلندا، ماي سويمينن: إن"الأدلة المتاحة علنا تظهر أن فنلندا والسويد تنحرفان عن سياسات الاتحاد الأوروبي". وأضافت: "لا يمكن أن يستمر هذا إذا كانتا جادتين في مواجهة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي".

وفي التقرير، قدم الصندوق عدة توصيات لفنلندا والسويد والشركات الخاصة التي لها مصالح في غابات البلدين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعوة المفوضية الأوروبية لمراقبة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي من قبل الدول الأعضاء.

ونشر التقرير قبيل ورشة عمل تتناول حماية الغابات من المقرر أن تستضيفها المفوضية الأوروبية في هلسنكي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.