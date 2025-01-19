محمد الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة لـ« البيان »: «مصدر» تستهدف 100 جيجاواط عام 2030

كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن الشركة نجحت في ترسيخ مكانتها واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، موضحاً أن القدرة الإنتاجية المستهدفة تصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وقال في تصريحات لـ«البيان»، إنه مع نهاية عام 2024 حققت الشركة أكثر من 50 % من المستهدف تحقيقه عام 2030. وأضاف: بهذا المعدل في الأداء سوف نحقق القدرة الإنتاجية المستهدفة قبل الموعد المطلوب.

وتابع: نحن اليوم من أكبر الشركات على مستوى العالم في قطاع الطاقة المتجددة حسب جميع التقارير والاستطلاعات الدولية.

قفزات

وأكد الرمحي أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حققنا قفزات نوعية غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه خلال عامين فقط كانت طاقتنا الإنتاجية نحو 9 جيجاواط في 2022 ومع نهاية 2024 تجاوزنا 50 جيجاواط، واستثماراتنا بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال عامين فقط في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة داخل وخارج الإمارات.

ولفت إلى أن «مصدر» تسعى إلى إرساء معايير جديدة للنهوض بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز مكانة «مصدر» شريكاً عالمياً موثوقاً في مجال الطاقة النظيفة.

وأكد أن الدورة السابعة عشرة من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025؛ حققت إنجازات نوعية غير مسبوقة أبهرت المشاركين من مختلف دول العالم.

وأوضح الرمحي - على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة – أن الدورة الجديدة من أسبوع أبوظبي للاستدامة شهدت الإعلان عن أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبو ظبي، حيث أعلنت شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«مياه وكهرباء الإمارات» عن المشروع الذي سيتم في أبوظبي ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط «تيار مستمر»، وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط / ساعة.

وقال: تفخر «مصدر» بتطوير بهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

نمو وتوسع

وحول الجديد وخطط الشركة المستقبلية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: سوف نستمر في النمو والتوسع، نمو مستمر ودائم خاصة على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي ولدينا خطط لزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعنا داخل وخارج الدولة.

وأشار إلى أن شركة «مصدر» تقوم بدور مهم في تطوير مشاريع طاقة متجددة في الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وقال: عززنا أهدافنا من خلال عقد صفقات استحواذ استراتيجية في الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان، وحققنا تقدماً مهماً في تطوير عدد من المشاريع الكبرى على مستوى العالم، لنسهم في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.