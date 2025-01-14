13 رئيس دولة وحكومة في القمة العالمية لطاقة المستقبل اليوم بأبوظبي

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، بمشاركة 13 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 وزيراً و200 رئيس تنفيذي من شركات عالمية، ومشاركون من 175 دولة من مختلف أنحاء العالم، وسط توقعات بحضور نحو 30 ألف شخص للفعاليات. وتضم قائمة المتحدثين 350 متحدثاً من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين، من بينهم 40% من السيدات، بالإضافة إلى مئات المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع ورواد الاستدامة من جميع أنحاء العالم.

وتتناول القمة أحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والتمويل الأخضر، والمدن المستدامة.

وزارة الصناعة

وتشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025،، حيث تركز الوزارة على ترويج مبادرة «اصنع في الإمارات»، ودورها الرئيسي في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، ودعوة الشركات للنسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها في 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً.

وتعرض منصة الوزارة منتجات مبتكرة للشركات الريادية في دولة الإمارات، حيث تركز منتجات الشركات على ترسيخ جهود إعادة التدوير والاستدامة في الإنتاج الصناعي، وتجربة هذه الشركات في هذه المجالات، والتي تعد تجربة ريادية تسعى دولة الإمارات لدعمها من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية وتعزيز الممارسات المستدامة.

المياه والكهرباء

وتستضيف غداً وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبلدية رأس الخيمة، إلى جانب دائرة الخدمات العامة، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن عدد من المبادرات والشراكات التحولية بين هذه الجهات، دعماً للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتركيز على قطاعات المياه والكهرباء والنقل.

الذكاء الاصطناعي

وتناقش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تعزيز مستويات الكفاءة، وضمان أمن الإمدادات، وخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، وإدارة الموارد المائية والنفايات، وتطوير المدن الذكية، بما في ذلك استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآنية لإدارة حركة المرور في المدن بانسيابية وفاعلية.

وتسلط العروض التقديمية الضوء على دراسة حالة رائدة حول عمليات الحفر الذاتية التي حققت وفورات مالية قدرها 500 مليون دولار، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن خلال عام 2023.

كما تقدم تحليلات متقدمة حول المباني الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة المدن، بهدف توفير حياة حضرية أكثر سلاسة واستدامة، ويشمل ذلك عرض ابتكارات حديثة مثل تحسين مسارات أساطيل جمع النفايات في الوقت الحقيقي.

حلول مبتكرة

وأكد المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير أن مشاركة تدوير في القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمهيد الطريق لحلول مبتكرة لا تعالج فقط القضايا البيئية، بل تفتح المزيد من الآفاق الاقتصادية.

وقال: «ترى مجموعة تدوير في النفايات أكثر من مجرد تحدٍ، فهي فرصة لاكتشاف قيمة هائلة وبناء مستقبل مستدام وتحقيق تغيير إيجابي، حيث يقدم معرض إيكو ويست 2025 منصة بارزة تدعو إلى التعاون في بناء عالم تتحول فيه النفايات إلى مورد يساهم في الاقتصاد الدائري وغدٍ مستدام».

تخزين الطاقة

وتشارك شركة ترينا سولار المتخصصة في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، في القمة العالمية لطاقة المستقبل، وتشهد مشاركة الشركة في نسخة هذا العام توقيع اتفاقية لتزويد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية في مصر بأكثر من 300 ميجاواط ساعي من منصة إليمينتا 2. وتستعرض الشركة حلولها المتطورة، وأبرز منتجاتها، من الريبوتات المتخصصة في تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.

وأكد فينسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار، التزام الشركة بتطوير مشهد الطاقة المستدامة في الإمارات، وقال: «نحن ملتزمون بتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، من خلال توفير حلول متكاملة في مجالات الهيدروجين والتخزين والطاقة الشمسية تسهم في تعزيز مرونة واستدامة الطاقة».