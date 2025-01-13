اجتماعات «آيرينا» تناقش تحديد مسار تحول قطاع الطاقة 2025

انطلقت، أمس، في أبوظبي اجتماعات الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في بداية فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، فيما تنطلق غداً القمة العالمية لطاقة المستقبل باستضافة ملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ «كليكس»، ويطرح حلول استدامة رائدة، تقدمها سيدات من 12 دولة من مختلف دول العالم.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تسرنا المشاركة في دورة هذا العام من ملتقى «كليكس»، وملتقى الذكاء الاصطناعي، وتوفير الدعم والإرشاد للشركات الناشئة المبتكرة من مختلف أنحاء العالم».

وتابعت: «تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال المناخ تحديات خاصة نظراً لتقاطع عملها مع عدد من القطاعات المختلفة، ونلتزم في مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتعزيز الابتكارات المناخية، من خلال رعاية منظومة لتوفير التوجيه الاستراتيجي، إلى جانب الإرشاد اللازم من الخبراء والوصول الفعال إلى رأس المال والهيئات التنظيمية وقادة القطاع».

واختتمت: «أتطلع إلى التواصل مع رواد الأعمال، والتعرف على حلولهم المبتكرة خلال القمة في الأسبوع المقبل».

وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «استضافت الإمارات على مدار 15 عاماً مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وقدمت منصة عالمية للحوار والتعاون الضروريين لتحقيق تحول الطاقة بوتيرة أسرع وعلى أوسع نطاق.

ونحرص في الإمارات على دورنا نموذجاً عالمياً يحتذى به عبر الاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، وتطوير تكنولوجيا الشبكات الأكثر ذكاء، ودعم الحلول المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ وتخطيها.

وتمثل الدورة الخامسة عشرة من اجتماعات «آيرينا» فرصة جديدة لتأكيد أهمية التعاون الدولي في تشكيل مستقبل مستدام مرن، فيما تظل دولة الإمارات شريكاً ثابتاً داعماً لأمن واستدامة الطاقة حول العالم».

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة – في كلمتها - التزام الإمارات بمساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ والطاقة المتجددة.

وقالت: «يتغير العالم من حولنا باستمرار وبسرعة.

وتغير المناخ ليس فقط تهديداً وشيكاً، بل أصبح حقيقة حاضرة وملحة».

وأوضحت أن اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشكل منصة حيوية لتمكين المؤسسات والشراكات المهمة من الازدهار، ويجب اغتنام هذه الفرصة لبناء تعاون دائم؛ مشيرة إلى أن التحديات التي نواجهها هائلة، وكذلك قدرتنا على التغلب عليها هائلة أيضاً.

وقال معالي بويان كومير، وزير البيئة والمناخ والطاقة لجمهورية سلوفينيا: «لا تستطيع أي دولة بمفردها أن تحقق التحول المطلوب في قطاع الطاقة، وبصفتها رئيسة جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الخامسة عشرة، تلتزم سلوفينيا بتعزيز الحوار والشراكات التي تطلق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.

وتتواصل اليوم الجلسات الوزارية والحوارات الرفيعة المستوى، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين صناع القرار وإثراء الجهود المستقبلية للوكالة».

«آيرينا»

وتستمر اجتماعات «آيرينا» على مدار يومين، تجمع كوكبة من الوزراء والمندوبين رفيعي المستوى من الدول الـ 170 الأعضاء في الوكالة، بالإضافة إلى الأكاديميين وممثلي المصارف التنموية والمسؤولين التنفيذيين والشباب.

وتتناول المناقشات تحديد مسار تحول قطاع الطاقة لعام 2025، وتركز على مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، ودعم التحولات في الاقتصادات الناشئة، وتوظيف التدفقات المالية في الدول النامية.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في كلمته: «يشهد العالم تحولاً سريعاً مدفوعاً بتغيرات جيوسياسية كبيرة وتطورات تكنولوجية مهمة مثل الذكاء الاصطناعي. وينبغي مواصلة التركيز على الطاقة المتجددة كأولوية عالمية، حيث تشكل الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة».

وقال: «توفر اجتماعات «آيرينا» منصة مهمة لرصد مشهد تحول قطاع الطاقة، واستكشاف الفرص الواعدة، وتحديد الأولويات العملية للسنوات المقبلة».

وأعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بصفتها شريكاً رئيسياً لهذا الحدث العالمي، وأكد معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يمثل منصة عالمية رائدة، تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأطراف المحلية والدولية.

وأضاف: «نحرص في دائرة الطاقة على تعزيز الحوار العالمي المثمر مع الجهات المشاركة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام، ومواجهة تحديات التغير المناخي».