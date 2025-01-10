13 من قادة الدول و140 وزيراً ومسؤولاً يشاركون في أسبوع أبوظبي للاستدامة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي ينطلق بعد غدٍ، قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 14 و15 يناير الجاري، بهدف صياغة أجندة عالمية لمعالجة تحديات الاستدامة وتعزيز فرص التحول الاقتصادي.

وتستقطب القمة مشاركة 13 من قادة الدول، وما يزيد على 140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي واستكشاف الفرص المرتبطة بالتحوّل الاقتصادي التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.

وتشمل قائمة قادة الدول المشاركين في القمة، فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وفخامة بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، وفخامة بول كاغامه، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، وفخامة يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وفخامة شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، ومعالي بيتير أوربو، رئيس وزراء فنلندا، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، ومعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز التنمية المستدامة، ينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 تحت عنوان «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، لاستكشاف فرص فريدة تتيح تعزيز الترابط بين مختلف القطاعات بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يقتصر دور أسبوع أبوظبي للاستدامة على كونه منصة للحوار وطرح الأفكار الجديدة فحسب، بل يركز أيضاً على تحفيز العمل الجاد والفعّال واستكشاف الفرص التي يتيحها تعزيز التكامل بين القطاعات والمنظومات لإطلاق مرحلة جديدة تزخر بإمكانات كبيرة وتدعم تقدم البشرية، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، أن الدورة الجديدة من أسبوع أبوظبي للاستدامة ستعقد بمشاركة الوزراء والمسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى ما يزيد على 200 رئيس تنفيذي من شركات عالمية، ومشاركين من 175 دولة، وقال: بفضل الدعم والرعاية الكريمة من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بات أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل أهم منصة عالمية تركز على تسريع وتيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة عشرة من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بحضور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ودكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لجائزة زايد للاستدامة.

وأوضح محمد جميل الرمحي، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة ينعقد هذا العام تحت عنوان «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، وستركز فعالياته على أربعة محاور استراتيجية وهي، التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق نقلة نوعية عادلة في نظم الطاقة، والابتكار والتكنولوجيا، والتمويل واسع النطاق.

وتابع: شرف كبير لنا في «مصدر» أن نكون الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة منذ العام 2008 ليكون بمثابة وجهة تجمع قادة وخبراء من قطاعات الحكومة والأعمال حول العالم.

وأشاد فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بالرؤية الثاقبة لدولة الإمارات، التي استشرفت المستقبل منذ 15 عاماً وأسست «أسبوع أبوظبي للاستدامة ليصبح الحدث منصة عالمية لتعزيز حلول الطاقة المستدامة. وقال: تفخر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بأن تكون شريكاً في المبادرة.

ويسعدنا أن نواصل عقد اجتماعات الجمعية الرسمية، والتي تحدد نغمة التحول العالمي في مجال الطاقة في عام 2025، حيث تركز المناقشات الرئيسية على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ودعم التحولات في الاقتصادات الناشئة، والاستفادة من التدفقات المالية المبتكرة للدول النامية.

وأكد عبدالعزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر»، في تصريحات لـ«البيان» على هامش المؤتمر، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تجمع الخبراء وصناع القرار وشركات التكنولوجيا والمتخصصين في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة.