الإمارات تتفوق عالمياً في الطلب على المهارات الخضراء

كشف أحدث تقارير الخريطة الاقتصادية التابعة لـ«لينكد إن» أن الطلب على المهنيين والمحترفين ذوي المهارات الخضراء يشهد ارتفاعاً عالمياً، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية 5.9 % بين 2021 و2024، وأظهرت التقارير أن الإمارات تخطت المعدل العالمي في هذا الخصوص، حيث ارتفع الطلب على المهارات الخضراء بنسبة 8.4 %، وشهدت قطاعات المرافق والبناء والنفط والغاز والتعدين أعلى معدلات الطلب على المواهب الخضراء، في المقابل ارتفع أيضاً عدد المواهب الخضراء المتوفرة في الإمارات بنسبة 5.6 % بين 2021 و2024.

ويشير مصطلح «المواهب الخضراء» إلى الأفراد ذوي الكفاءات والمهارات المتميزة في مجالات الاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، والحلول الخضراء، الذين يسهمون في تطوير الابتكارات والمشاريع، التي تعزز من التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وفيما يتعلق بالتوظيف بشكل عام فقد انخفض التوظيف على أساس سنوي بنسبة 14 % في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في أكتوبر، في المقابل أظهرت بيانات «لينكدإن» أن الإمارات سجلت نمواً في التوظيف بنسبة 6.1 %، خلال الفترة نفسها، حيث تعد ثالث أدنى نسبة انخفاض على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما لوحظ ازدياد توظيف المهارات الخضراء في العديد من القطاعات على مستوى الإمارات، ومن بينها العقارات وخدمات تأجير المعدات (12.7 %)، وقطاع التعليم (8.8 %)، وقطاع البناء( 7.9%).

من ناحية أخرى كانت الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي شهدت ارتفاعاً في الوظائف الشاغرة ضمن الوظائف الهجينة ( 42.5 %)، مخالفة بذلك الاتجاه السائد في دول المنطقة الأخرى، التي سجلت انخفاضاً على أساس سنوي.

وشهدت الإمارات انخفاضاً بنسبة 12 % في التقديم على طلبات الوظائف الهجينة خلال الفترة نفسها، وبالتالي تسجل الدولة أدنى نسب النمو في الوظائف الشاغرة والطلبات، ضمن الوظائف الهجينة مقارنة بالدول الأخرى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.