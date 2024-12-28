6500 مزرعة تروى من مصادر متجددة بأبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية حسب إحصائية نشرتها أخيراً أن عدد المزارع التي تستفيد من خدمة الري الجماعي بالإمارة من مصادر مياه متجددة وغير تقليدية قد ارتفع ليصل إلى أكثر من 6500 مزرعة، فضلاً عن المياه المعاد تدويرها والمحلاة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.

ويأتي ذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، متناغماً مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكل الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية.

تقليل الاستهلاك

وأشارت الهيئة إلى أن المياه المعاد تدويرها من الخيارات المهمة والضرورية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية، إذ إن قطاع الزراعة ما زال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4 %، ومياه البحر المحلاة باهظة التكاليف بنسبة 18 %، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6 %.

وهو ما يستدعي التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل استهلاك مياه البحر المحلاة. وأضافت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى.

بالإضافة إلى إسهامها في ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة، حيث تعتبر المياه المعاد تدويرها من أهم المصادر البديلة والمستدامة للاستخدام في الزراعة مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المعاد تدويرها وسلامة المنتجات الزراعية المنتجة من المزارع التي تروى بهذه المياه.

إعادة تدوير

وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإمارة على إيجاد مصادر مستدامة وبديلة للمياه الجوفية والمياه المحلاة للاستخدامات الزراعية في إمارة أبوظبي، وتلتزم بتطبيق الإجراءات والآليات التي تضمن حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز الإنتاج الزراعي في الإمارة، وتمثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي تقنية نوعية للحلول المستدامة للاستفادة من موارد المياه المتجددة. وأضافت الهيئة أن من أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة منذ مطلع العام الجاري مشروع توصيل المياه المعالجة.

حيث قامت الهيئة أخيراً بتوصيل المياه المعالجة إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين؛ دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.

خطة تنموية

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنفذ مشروع إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي التي يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وستنتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات العشر المقبلة، تشمل التدخلات اللازمة ذات الأولوية لتحويل قطاع الزراعة في الإمارة إلى قطاع أكثر استدامة من الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.