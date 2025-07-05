ضرورة توظيف التكنولوجيا في النظام الزراعي لاستدامة الأمن الغذائي

أكدت الدكتورة لوسي والاس، مديرة العلاقات الدولية في المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا في مجال الغذاء، أهمية استحداث وتطوير الأنظمة الزراعية المتكاملة والمستدامة، والتي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الذكية.

ودور الابتكار والبحث العلمي في تقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتوفر مجالاً لاستيعاب المزيد من المحاصيل، وتوفر أيضاً الوعي حول فوائد حلول التمويل المتكاملة للمزارعين.

ولفتت الدكتورة لوسي والاس إلى ضرورة الانتقال من الأبحاث الأكاديمية النظرية إلى تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات، والمراكز البحثية، والجهات المعنية بالقطاع الزراعي.

وعلى هامش مشاركتها مؤخراً في النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 الذي تم تنظيمه في منطقة العين الخضراء، أوضحت والاس:

«إن الابتكار والتقنيات لا يتطوران من تلقاء نفسيهما، بل إن الأفراد هم من يطورون هذه الابتكارات والتقنيات، لذا يتحتم تكاتف الجهات المعنية في الحرص على تطوير المهارات التقنية.

وتزويد القوى العاملة بمهارات حل المشكلات اللازمة لتلبية احتياجات الأغذية الزراعية الحالية والمستقبلية. لاسيما وأن الزراعة تعد مستقبل الاستدامة للأجيال المستقبلية القادمة بتوظيف استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات الذكاء الصناعي في النظام الزراعي المتكامل وتحقيق الأمن الغذائي».

كما أكدت أهمية بناء القدرات للعاملين ضمن القطاع الزراعي، والتركيز على أهمية سد فجوات المهارات في السوق من خلال التدريب المستمر، مشيدة باهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستدامة مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية وفق استراتيجيات الدولة الداعمة للزراعة والتغير المناخي والأمن الغذائي.

كما أشادت الدكتورة لوسي والاس بأنظمة الحلول المبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في دولة الإمارات، والحرص التام على توظيف تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكية في إيجاد أدوات تتميز بالكفاءة والفاعلية للتغلب على تحديات القطاع الزراعي، بما يحقق استدامة الإنتاج الغذائي في الإمارات لتكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي.