اختتمت قمة رأس الخيمة للطاقة 2026، أعمال نسختها الثالثة بمناقشة مستقبل المجتمعات المستدامة، ودور التخطيط الحضري والاستثمار والابتكار في تطوير المباني الموفرة للطاقة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومطورين وممثلين عن المؤسسات الدولية والقطاع الصناعي.



وأُقيمت القمة على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واستضافتها بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، تحت شعار «نُساهم ونُشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة»، لتشكل منصة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول والتقنيات الداعمة للتحول المستدام.



وركزت جلسات اليوم الختامي على محور «المجتمعات المستدامة من خلال بناء القدرات والاستثمار والذكاء الاصطناعي»، حيث ناقش المشاركون سبل دمج معايير الاستدامة في التخطيط العمراني وتصميم المباني، وتوسيع الاعتماد على التقنيات النظيفة، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويرفع جودة الحياة.



وشهد منتدى رؤى المطورين مشاركة مسؤولين من قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والتطوير، من بينهم فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثلون عن شركات الحمراء ورأس الخيمة العقارية ومرجان والدار العقارية، حيث تناولت المناقشات فرص الاستثمار في التنمية المستدامة، وأهمية المشاريع والشراكات في تطوير وجهات ومجتمعات عمرانية أكثر كفاءة.



كما استعرضت جلسات متخصصة دور التصميم الحضري والمساحات الخضراء في الحد من تأثير الحرارة وتحسين البيئة العمرانية، إلى جانب أهمية مواءمة السياسات الحكومية والاستثمارات والخبرات الصناعية لتسريع تبني حلول البناء الأخضر والطاقة المتجددة.



وأكدت مارينا ستراتيفا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «زاك للطاقة المتجددة والتصنيع الهندسي»، أهمية دمج تقنيات الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية في واجهات المباني وأسطحها، وتحويلها إلى عناصر منتجة للطاقة، مشيرة إلى أن تحقيق المجتمعات المستدامة يتطلب تكامل التخطيط والسياسات والتقنيات منذ المراحل الأولى للتطوير.



وناقشت جلسة «مواءمة السياسات والممارسات والشراكات لبناء مدن مستدامة وموفرة للطاقة» أهمية توحيد جهود الجهات الحكومية والمطورين والشركات المتخصصة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركتي بيئة ودالكيا وشركة زاك، وأدارها عبداللطيف البتاوي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء.



واستعرض أندريا دي جريجوريو، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة المستدامة في بلدية رأس الخيمة، مستجدات «استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050»، وأبرز التقدم المحرز والأولويات المرتبطة بتنفيذ مستهدفاتها.



شراكات الاستدامة

وشهدت القمة توقيع بلدية رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية، بهدف تعزيز الاستدامة الصناعية وكفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لاستراتيجية الإمارة للاستدامة 2050.



وتركز الشراكة على تطوير مسارات لخفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وتشجيع تبني التقنيات منخفضة الكربون، وتقييم استدامة المنتجات وتطبيق أنظمة العلامات البيئية، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ويرسخ ممارسات الإنتاج المستدام.



وأكدت الدكتورة يو لو، رئيسة معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، أهمية التعاون مع بلدية رأس الخيمة، مشيرة إلى أوجه التشابه بين المدينتين في مقوماتهما الطبيعية وتطلعاتهما نحو التحول الحضري والتنويع الاقتصادي، ومعتبرة أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة لتعزيز تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة.



الشباب والابتكار

وأولى اليوم الختامي اهتماماً بمشاركة الشباب في صياغة مستقبل الطاقة، من خلال مناظرة نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة حول دور التحول في قطاع الطاقة في تحقيق مستقبل مستدام، إلى جانب جلسات متخصصة نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والاتحاد للماء والكهرباء، تناولت إعداد قادة المستقبل في قطاع الطاقة.



كما ناقش مجلس أعمال الطاقة النظيفة تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما استعرضت شركة «آي إف إس» دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات الصناعية وإطالة العمر التشغيلي للأصول وخفض استهلاك الطاقة.



وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقشت القمة أبرز مسارات التحول في قطاع الطاقة، بما شمل أنظمة الطاقة المتكاملة والطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك وإزالة الكربون من الصناعة والتنقل النظيف والتنمية الحضرية المستدامة، مؤكدة أهمية تكامل الجهود الحكومية والصناعية والأكاديمية لتسريع تنفيذ الحلول وتعزيز الشراكات الداعمة لمستقبل مستدام.