من شجرة معمّرة ارتبطت بتاريخ الإنسان وثقافات الشعوب إلى محصول استراتيجي يواجه ضغوطاً بيئية واقتصادية

ليست شجرة الزيتون مجرد محصول زراعي أو مصدر للغذاء، بل هي واحدة من أقدم الأشجار التي رافقت الحضارات الإنسانية، وشكلت عبر آلاف السنين جزءاً من الهوية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لشعوب حوض البحر المتوسط. وبين أغصانها المعمرة تختزن تاريخاً من العطاء والصمود، فيما تواصل اليوم أداء دور مهم في الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ودعم المجتمعات الريفية.

وفي 26 نوفمبر من كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عام 2019، بهدف تسليط الضوء على الأهمية الثقافية والبيئية والاقتصادية لهذه الشجرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايتها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.

تحديات متزايدة

لكن الاحتفاء بهذه الشجرة يأتي في وقت تواجه فيه زراعتها تحديات متزايدة، في مقدمتها تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية وتكرار موجات الجفاف، إلى جانب الآفات الزراعية وتقلبات الإنتاج والأسعار.

وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول واقع أشجار الزيتون عالمياً، وما إذا كانت أعدادها تتزايد أم تتراجع، ومدى قدرة الدول المنتجة على حماية هذا المورد الطبيعي من التهديدات المتصاعدة.

على الرغم من عدم وجود إحصاء دولي موحد ومحدث يحصي العدد الإجمالي لأشجار الزيتون في العالم شجرةً بشجرة، فإن المؤشرات الزراعية الدولية تكشف عن اتساع رقعة زراعتها، التي تتجاوز 11 مليون هكتار عالمياً، وفق بيانات المجلس الدولي للزيتون ودراسات متخصصة في القطاع.

وتنتشر زراعة الزيتون في عشرات الدول، وتتركز بصورة رئيسية في منطقة البحر المتوسط، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الإنتاج العالمي، فيما أصبحت زراعته تمتد إلى مناطق أخرى في آسيا والأميركتين وأستراليا، مستفيدة من تطور تقنيات الري والزراعة الحديثة.

تعاف ملحوظ

وتشير تقديرات المجلس الدولي للزيتون إلى أن إنتاج زيت الزيتون العالمي بلغ نحو 2.589 مليون طن في موسم 2023-2024، قبل أن يرتفع بنسبة 38% في موسم 2024-2025، ليصل إلى نحو 3.572 ملايين طن، في تعافٍ ملحوظ بعد موسم شهد تراجعاً حاداً بسبب الظروف المناخية.

أما تقديرات موسم 2025-2026 فتشير إلى إنتاج عالمي يبلغ نحو 3.44 ملايين طن، بانخفاض متوقع قدره 4% مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يعكس استمرار التذبذب في الإنتاج من عام إلى آخر، نتيجة تأثر المحصول بالأحوال المناخية.

وتكشف هذه الأرقام عن حقيقة مهمة، وهي أن تراجع إنتاج الزيتون في بعض المواسم لا يعني بالضرورة تناقص أعداد الأشجار أو انحسار المساحات المزروعة، إذ يمكن أن تتوسع الزراعة عالمياً، بينما تتراجع كمية الثمار والزيت المنتجة في موسم معين بسبب الجفاف أو الحرارة أو ضعف الإزهار والإثمار.

تراجع عالمي

لا يمكن الجزم بوجود تراجع عالمي في أعداد أشجار الزيتون، في ظل غياب قاعدة بيانات دولية موحدة ترصد أعدادها الفعلية ومعدلات فقدانها وزراعتها الجديدة. لكن المؤشرات المتاحة تظهر اتجاهاً عاماً نحو توسع المساحات المزروعة وتحسن الإنتاج على المدى الطويل، يقابله تدهور في بعض البساتين التقليدية والمناطق المتضررة من الجفاف والتغير المناخي.

فقد تضاعف إنتاج زيت الزيتون العالمي أكثر من ثلاث مرات خلال نحو ستة عقود، وفق المجلس الدولي للزيتون، وهو ما يعكس توسع القطاع وتطوره الزراعي والتقني، وليس بالضرورة زيادة أعداد الأشجار بالنسبة نفسها.

وفي المقابل، تواجه بساتين الزيتون القديمة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وهجرة السكان من المناطق الريفية، وضعف الجدوى الاقتصادية لبعض الزراعات التقليدية، الأمر الذي قد يدفع إلى إهمال مساحات زراعية أو التخلي عنها.

وتشير دراسة علمية نشرتها دورية «Communications Earth & Environment» عام 2025، واعتمدت على تحليل سجلات حبوب لقاح الزيتون الممتدة لنحو 8 آلاف عام، إلى أن إنتاجية الزيتون ترتبط بعوامل مناخية وبيئية متداخلة، من بينها درجات الحرارة والهطول المطري والظروف المؤثرة في عملية التمثيل الضوئي.

وحذرت الدراسة من أن استمرار الضغوط المناخية قد يهدد استدامة زراعة الزيتون في مناطق البحر المتوسط، مع توقع انخفاض الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15 و20% في بعض السيناريوهات المستقبلية للمزارع التي تعتمد على الأمطار دون الري، إلى جانب زيادة الاحتياجات المائية للزراعة.

تنوع وراثي

لا تقتصر أهمية الزيتون على عدد الأشجار أو حجم الإنتاج، بل تمتد إلى التنوع الوراثي الذي يمنح هذه الشجرة قدرتها على التكيف مع اختلاف البيئات والظروف المناخية.

وفي تطور لافت، أعلن الصندوق الاستئماني العالمي لتنوع المحاصيل والمجلس الدولي للزيتون في 25 نوفمبر 2026 عن تعاون لإعداد استراتيجية عالمية لحماية التنوع الوراثي للزيتون.

وتشير البيانات التي استندت إليها المبادرة إلى وجود أكثر من ألفي صنف من الزيتون حول العالم، تختلف في خصائصها وجودة زيوتها وقدرتها على تحمل الجفاف ومقاومة الأمراض، إلا أن نحو 139 صنفاً فقط، موزعة على 23 دولة، تمثل قرابة 85% من الإنتاج العالمي.

كما تحتفظ بنوك الجينات حول العالم بنحو 1200 صنف من الزيتون، لكن هذه المجموعات لا تغطي كامل التنوع الوراثي المعروف، ما يعزز الحاجة إلى توسيع جهود الحفظ والتوثيق وتبادل الموارد الوراثية بين المؤسسات البحثية.

استراتيجية جديدة

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تقييم مجموعات حفظ الأصناف، وتحديد الثغرات في عمليات صونها، ووضع أولويات للاستثمار في حمايتها، بما يضمن توافر أصناف قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المستقبلية، ويحافظ على هذه الثروة الزراعية للأجيال المقبلة.

موجات الحر

رغم قدرة شجرة الزيتون المعروفة على تحمل الظروف البيئية الصعبة مقارنة بمحاصيل أخرى، فإنها ليست بمنأى عن آثار التغير المناخي، خصوصاً عندما تتزامن موجات الحر مع نقص الأمطار وارتفاع معدلات التبخر.

وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة في مراحل الإزهار وتكوين الثمار، فيما يؤدي نقص البرودة خلال فصل الشتاء إلى اضطراب دورة نمو الشجرة، وقد يحد من قدرتها على الإزهار والإثمار في الموسم التالي.

وتبرز مشكلة الجفاف بوصفها أحد أخطر التحديات، لا سيما أن المناطق التقليدية لزراعة الزيتون في حوض المتوسط تشهد تراجعاً في الموارد المائية وتزايداً في فترات الجفاف، ما يفرض ضغوطاً إضافية على المزارعين.

ولا تتوقف التحديات عند المناخ، إذ تشكل الآفات والأمراض الزراعية، وفي مقدمتها بكتيريا «زيليلا فاستيديوزا» التي تصيب الأشجار وتسبب جفافها، تهديداً خطيراً لبعض بساتين الزيتون في دول المتوسط.

كما أن الممارسات الزراعية المكثفة، والحراثة المتكررة، وإزالة الغطاء النباتي المحيط بالأشجار، قد تؤدي إلى تدهور التربة وزيادة انجرافها، بما يضعف قدرة البساتين على الصمود أمام الظروف المناخية القاسية.

تراث ثقافي

تضع اليونسكو حماية شجرة الزيتون ضمن جهود صون التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز الاستدامة البيئية، وتؤكد أن الحفاظ عليها لا يقتصر على حماية محصول زراعي، بل يشمل حماية المناظر الطبيعية والموروثات الزراعية والقيم الإنسانية المرتبطة بها.

وتدعو المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، إلى تعزيز الوعي بأهميتها من خلال الفعاليات الثقافية والمؤتمرات وورش العمل والأنشطة المجتمعية، وتشجيع المجتمعات على المشاركة في حمايتها وصون قيمها التاريخية والبيئية.

وفي ضوء التوجهات الدولية ومبادرات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والمجلس الدولي للزيتون، تبرز مجموعة من الأولويات العملية لحماية هذه الثروة الزراعية:

أولا: التوسع في الزراعة المستدامة عبر تشجيع الممارسات الزراعية التي تحافظ على خصوبة التربة وتحد من استخدام المواد الكيميائية، مع تجنب الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية.

ثانيا ترشيد استهلاك المياه من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري التكميلي المدروس، واستخدام أجهزة استشعار رطوبة التربة لتحديد الاحتياجات المائية الفعلية للأشجار.

أصناف وراثية

ثالثا: حماية التنوع الوراثي عن طريق توسيع بنوك حفظ البذور والأصناف الوراثية، وتوثيق الأصناف المحلية والبرية، ودعم الأبحاث التي تستهدف تطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة ومقاومة الأمراض.

رابعا: مكافحة التصحر وتدهور التربة عبر الحفاظ على الغطاء النباتي بين الأشجار، واستخدام المحاصيل الغطائية ومخلفات التقليم لتقليل انجراف التربة وتحسين احتفاظها بالمياه والكربون.

خامسا: حماية البساتين القديمة من خلال دعم المزارعين اقتصادياً وفنياً للحفاظ على أشجار الزيتون المعمرة، وعدم استبدالها بصورة عشوائية بالزراعات المكثفة التي قد تحقق إنتاجية أعلى على المدى القصير، لكنها قد تؤثر في التنوع البيولوجي ووظائف النظام البيئي.

البحث العلمي

سادسا: تعزيز البحث العلمي والإنذار المبكر عن طريق تطوير أنظمة لرصد الآفات والأمراض والتغيرات المناخية، وتبادل البيانات والخبرات بين الدول المنتجة، بما يسمح بالتدخل المبكر والحد من خسائر المحاصيل.

وتنسجم هذه الأولويات مع الإطار العلمي الذي طرحته دراسة متخصصة نشرتها دورية «npj Sustainable Agriculture» في أغسطس 2026، والتي أكدت أهمية التعامل مع زراعة الزيتون باعتبارها منظومة متكاملة تشمل صحة التربة والتنوع البيولوجي وصحة النباتات وإدارة المياه والطاقة والكربون، إلى جانب دعم المزارعين وتحسين الحوكمة الزراعية.

قيمة اقتصادية

إلى جانب قيمتها الغذائية والاقتصادية، تؤدي أشجار الزيتون دوراً بيئياً مهماً، إذ تساعد بساتينها على تثبيت التربة والحد من انجرافها، وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، فضلاً عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في الكتلة الحيوية والتربة.

ويشير المجلس الدولي للزيتون إلى أن بساتين الزيتون، التي تمتد على نحو 11 مليون هكتار عالمياً، تمثل مورداً طبيعياً مهماً في مواجهة تغير المناخ والتصحر، شريطة إدارتها بأساليب زراعية مستدامة تحافظ على صحة التربة والتنوع البيولوجي.

كما توفر هذه البساتين موائل للطيور والحشرات والكائنات الحية، وتؤدي دوراً في ربط المناطق الطبيعية ببعضها، بما يعزز التوازن البيئي ويحافظ على التنوع الحيوي في المناطق الزراعية.

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن بساتين الزيتون الأوروبية وحدها تمتد على نحو خمسة ملايين هكتار، وتضم قرابة 1.9 مليون مزرعة، ما يعكس حجم ارتباط هذا المحصول بالاقتصادات الريفية وفرص العمل والمجتمعات المحلية.

رمز السلام

في اليوم العالمي لشجرة الزيتون، تتجاوز الرسالة الاحتفاء بشجرة ارتبطت في الوجدان الإنساني بالسلام والحكمة والوفاق، لتصبح دعوة إلى حماية مورد طبيعي وغذائي واقتصادي يمتد أثره إلى ملايين البشر.

فالمسألة لم تعد مرتبطة بكمية الزيت المنتج أو عدد الهكتارات المزروعة فحسب، بل بقدرة العالم على الحفاظ على الأشجار المعمرة، وصون أصنافها الوراثية، وضمان استمرار البساتين التقليدية، وحماية المجتمعات التي تعتمد عليها في مصادر رزقها.

وبينما تشير المؤشرات إلى استمرار توسع زراعة الزيتون عالمياً، تكشف التحديات المناخية والبيئية عن ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الإنتاج إلى بناء منظومة زراعية أكثر استدامة ومرونة، تضمن ألا يكون ارتفاع الإنتاج اليوم على حساب بقاء هذه الشجرة غداً.

فحماية شجرة الزيتون ليست حماية لمحصول زراعي فحسب، بل صون لذاكرة الحضارات، وتراث الأجيال، وحق المستقبل في بيئة أكثر توازناً واستدامة.