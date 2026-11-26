لم تعد البحيرات حول العالم تستجيب للتغيرات البيئية كلٌّ على حدة كما كان يحدث في السابق، بل باتت تظهر أنماطاً متزامنة من التغير، في ظاهرة علمية تثير قلق الباحثين من احتمال فقدان أحد أهم الأنظمة الطبيعية التي تساعد الأرض على امتصاص الصدمات البيئية والحد من تداعيات التغير المناخي.

وكشفت دراسة حديثة أن التزامن في التغيرات البيئية بين البحيرات البعيدة جغرافياً تسارع بصورة ملحوظة منذ عام 2000، ما يشير إلى تزايد الترابط بين النظم البيئية المائية تحت تأثير التغيرات المناخية والضغوط البشرية والاقتصادية، ويهدد قدرتها على أداء دورها في تنظيم دورات الكربون والمغذيات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة البروفيسور كي تشانغ، من معهد نانجينغ للجغرافيا وعلم البحيرات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، مستنداً إلى تحليل سجلات رسوبية تمتد لنحو قرن من الزمن، إلى جانب بيانات رصد فضائي متواصلة لنحو ألفي بحيرة حول العالم.

وأظهرت النتائج، المنشورة في دورية «Proceedings of the National Academy of Sciences»، أن البحيرات أصبحت أكثر تقارباً في أنماط استجابتها للتغيرات البيئية، بالتزامن مع تراجع ما يعرف علمياً بـ«التجزؤ الشبكي»، وهو مؤشر يقيس مدى انقسام شبكة البحيرات إلى مجموعات تتميز كل منها بأنماط مختلفة من التغيرات البيئية.

ولسنوات طويلة، تمتعت البحيرات بقدرة طبيعية على الاستجابة بصورة متفاوتة للمتغيرات المحيطة بها، بفضل اختلاف خصائص أحواضها المائية، وهي المناطق الجغرافية التي تتجمع فيها مياه الأمطار والجداول وتتدفق نحو البحيرة.

وكان هذا التنوع في الخصائص الجغرافية والبيئية يمنح كل بحيرة قدراً من الاستقلالية، بحيث لا تتعرض جميع البحيرات للتأثيرات البيئية ذاتها في الوقت نفسه أو بالدرجة نفسها.

ويُعرف هذا النمط علمياً باسم «عدم التزامن المكاني» (Spatial Asynchrony)، وهو آلية بيئية مهمة تساعد على توزيع الاضطرابات والتغيرات عبر مناطق وأزمنة مختلفة، بدلاً من تركز آثارها في وقت واحد، بما يعزز قدرة الأنظمة البيئية على الصمود.

لكن الدراسة تشير إلى أن هذه الحماية الطبيعية بدأت تتراجع، مع تزايد التشابه في استجابات البحيرات، حتى تلك الواقعة في مناطق جغرافية متباعدة، الأمر الذي قد يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالصدمات البيئية واسعة النطاق.

عوالق نباتية

ولرصد هذه التحولات، اعتمد الباحثون على مؤشرين رئيسيين هما صفاء المياه وكتلة العوالق النباتية، وهي كائنات مجهرية تعيش في المياه وتستخدم ضوء الشمس لإنتاج غذائها من خلال عملية البناء الضوئي.

وتوفر هذه المؤشرات صورة غير مباشرة عن النشاط الأيضي للبحيرات، ومدى كفاءة أنظمتها البيئية في معالجة الطاقة والمغذيات والتفاعل مع محيطها الطبيعي.

وأظهرت المقارنات بين السجلات الرسوبية التاريخية وبيانات الأقمار الاصطناعية أن هذه المؤشرات باتت تتغير بصورة أكثر تزامناً بين البحيرات، بما يشير إلى احتمال تزايد الترابط أيضاً في العمليات المرتبطة بدورة الكربون والمغذيات والتنوع البيولوجي.

ويربط الباحثون هذه الظاهرة بما يعرف بـ«الترابط البيئي عبر المناطق الجغرافية» (Environmental Telecoupling)، وهو مصطلح يصف التأثيرات المتبادلة التي تربط النظم البيئية المتباعدة، نتيجة عوامل عابرة للحدود، مثل موجات الحر الشديدة والتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر الفريق البحثي أن هذا الترابط المتزايد يمثل إحدى السمات الجديدة لعصر الأنثروبوسين، وهو المصطلح المستخدم لوصف المرحلة التي أصبح فيها النشاط البشري عاملاً رئيسياً في تشكيل أنظمة الأرض الطبيعية والمناخية.

درو بيئي

وعلى الرغم من أن البحيرات تغطي أقل من 2% من مساحة سطح الأرض، فإن دورها البيئي يتجاوز مساحتها المحدودة، إذ تسهم في تنظيم دورات الكربون والمغذيات، وتدعم التنوع البيولوجي، كما تؤدي دوراً مهماً في التفاعلات المناخية والبيئية.

ويحذر الباحثون من أن تراجع الاختلافات الطبيعية في استجابة البحيرات قد يحولها من أنظمة بيئية مستقلة نسبياً إلى عوامل تضخم المخاطر البيئية العالمية.

وأوضح البروفيسور كي تشانغ أن فقدان هذه القدرة على امتصاص الاضطرابات وتوزيع آثارها قد يؤدي إلى تركز التدفقات البيوفيزيائية على نطاق واسع، بما يرفع احتمالات حدوث موجات متزامنة من انبعاثات غازات الدفيئة من البحيرات، أو انتشار حالات نقص الأكسجين في المياه على نطاق جغرافي واسع.

ويُعد نقص الأكسجين المذاب في المياه من الظواهر التي تهدد الكائنات المائية، إذ قد يؤدي إلى نفوق الأسماك والكائنات الأخرى، واختلال التوازن البيئي داخل البحيرات.

ويرى العلماء أن هذه التطورات قد تزيد من حدة ما يعرف بـ«الأزمة الكوكبية الثلاثية»، التي تشمل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وهي ثلاثة تحديات بيئية مترابطة تهدد استقرار النظم الطبيعية على مستوى العالم.

موارد مائية

ولا تتوقف أهمية الدراسة عند رصد الظاهرة، بل تمتد إلى الدعوة لإعادة النظر في أساليب إدارة الموارد المائية، التي اعتادت التعامل مع كل بحيرة باعتبارها نظاماً مستقلاً يخضع لإدارة محلية منفصلة.

ويرى الباحثون أن هذا النهج لم يعد كافياً في ظل تزايد الترابط بين البحيرات، إذ أصبحت التغيرات التي تشهدها منطقة ما قادرة على الارتباط بما يحدث في مناطق بعيدة، بفعل الضغوط المناخية والاقتصادية المشتركة.

ويقترح الفريق التعامل مع شبكات البحيرات المترابطة باعتبارها «مشاعات كوكبية» (Planetary Commons)، أي منظومة بيئية مشتركة تتطلب تنسيقاً في إدارتها وحمايتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما طرح الباحثون إطاراً جديداً يحمل اسم «المناطق الاستراتيجية للبحيرات الكوكبية» (SPLAs)، يهدف إلى تحديد المناطق التي تشهد بحيراتها تقارباً سريعاً في أنماط التغير البيئي، من خلال متابعة مؤشرات التزامن والترابط الشبكي.

ومن شأن هذا الإطار مساعدة صناع القرار على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتدخل، وتطوير سياسات حماية تستند إلى التنسيق بين مستويات متعددة من الإدارة، بدلاً من الاكتفاء بالحلول المحلية المنفصلة.

تنمية مستدامة

وأكد تشانغ أن الدراسة تعيد تسليط الضوء على الأهمية المحورية للمياه الداخلية في فهم التغيرات البيئية العالمية، وتضيف بُعداً جديداً إلى أجندات التنمية المستدامة الدولية.

وشدد على أن الحفاظ على تنوع استجابات النظم البيئية للمتغيرات المحيطة بها يمثل شرطاً أساسياً لاستقرار نظام الأرض على المدى الطويل، خصوصاً في عالم تتزايد فيه الروابط والتأثيرات المتبادلة بين الأنظمة الطبيعية.

وتخلص الدراسة إلى أن أهمية البحيرات لا تكمن فقط في كونها مصادر للمياه وموائل للكائنات الحية، بل أيضاً في اختلاف استجابتها للتغيرات البيئية، وهو التنوع الذي يشكل أحد خطوط الدفاع الطبيعية للأرض في مواجهة الاضطرابات المناخية والبيئية.