إنتاج الطاقة الشمسية في ألمانيا يقترب من مستوى قياسي

يقترب إنتاج الطاقة الشمسية في ألمانيا، ضمن صافي توليد الكهرباء، من تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 100 تيراوات/ساعة خلال عام واحد.



ووفقاً للاتحاد الألماني للطاقة الشمسية «بي إس دبليو-سولار» في برلين، بلغ إنتاج الطاقة الشمسية 90.2 تيراوات/ساعة حتى 27 سبتمبر الماضي، متجاوزاً بالفعل إجمالي الإنتاج البالغ 90 تيراوات/ساعة طوال عام 2025.



وقال الاتحاد إن ارتفاع عدد ساعات سطوع الشمس بصورة غير معتادة، إلى جانب التوسع المستمر في أنظمة الطاقة الكهروضوئية، أسهما في تحقيق هذه الأرقام المرتفعة، مستنداً إلى تحديث لبيانات التوليد أصدره معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية «آي إس إي» السبت.



وفي المقابل، لم يتجاوز إنتاج الطاقة الشمسية قبل 20 عاماً 2.2 تيراوات/ساعة على مدى العام بأكمله.



وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للطاقة الشمسية، إن الاقتراب من هذا الرقم القياسي يمثل محطة مهمة في تحول الطاقة.

وأضاف كورنيش: «تطورت الطاقة الكهروضوئية من تقنية محدودة الانتشار إلى ركيزة أساسية في إمدادات الكهرباء لدينا... يستفيد المجتمع بأسره من ذلك، من خلال انخفاض أسعار الكهرباء، وتقليل واردات الطاقة، والحد بشكل كبير من الأضرار المرتبطة بالمناخ».

