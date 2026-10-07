«غوغل» تراهن على «النووي» لتأمين كهرباء مراكز البيانات بصفقة مليارية

تقترب شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، من إبرام اتفاقية ضخمة مع شركة «كونستليشن إنرجي» لشراء الطاقة النووية، في خطوة جديدة تعكس اشتداد المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لتشغيل التوسع المتسارع في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب أشخاص مطلعين على المحادثات، توشك «غوغل» على توقيع عقد متعدد السنوات تتجاوز قيمته مليار دولار مع «كونستليشن»، وسط توقعات بالإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وامتنعت كل من «غوغل» و«كونستليشن»، أكبر مشغل للمفاعلات النووية في الولايات المتحدة، عن التعليق على الصفقة، فيما لم يتسن تحديد حجم القدرة الإنتاجية المستهدفة أو المواقع الجغرافية للمفاعلات التي ستزود «غوغل» بالطاقة.

وتركزت الصفقات الأخيرة التي أبرمتها شركات التكنولوجيا على المنشآت والمفاعلات النووية القائمة بالفعل، نظراً إلى أن الحصول على تراخيص المفاعلات الجديدة وإنشاءها قد يستغرق عقداً أو أكثر، في وقت لا تزال فيه تقنيات الانشطار النووي من الجيل الجديد بحاجة إلى سنوات قبل الوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري على نطاق واسع.

وكانت «أمازون» أبرمت صفقة مماثلة الأسبوع الماضي مع «كونستليشن»، إذ اتفقت شركة الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية على شراء 690 ميجاوات من الكهرباء، تشمل الطاقة الناتجة عن تحديث وتوسعة محطة «كالفرت كليفس» النووية في ولاية ماريلاند.