الإمارات ضمن الأكثر تنافسية عالمياً للاستثمار في الطاقة الجديدة

أكد تقرير «تعزيز التنافسية: أين يحدث الاستثمار ولماذا؟» الصادر عن معهد ماكينزي العالمي أن القدرة التنافسية أصبحت ترتبط بشكل متزايد بقدرة الدول على جذب الاستثمارات الإنتاجية، وتنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة وسرعة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من بين أكثر المواقع تنافسية في العالم للاستثمار في مشاريع الطاقة النووية الجديدة، بفضل قدرتها على تنفيذ هذه المشاريع الرأسمالية المعقدة بكفاءة عالية.

وأوضح التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن التكلفة المستوية لإنتاج الكهرباء من مفاعلات الجيل الثالث النووية في الإمارات تبلغ 79 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بنحو 65 دولاراً بكوريا الجنوبية، و154 دولاراً في الولايات المتحدة، و190 دولاراً في فرنسا، ما يضع الإمارات ضمن أقل الدول تكلفة بين الاقتصادات، التي شملتها المقارنة.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ مشاريع المفاعلات النووية تبلغ 100 شهر في الإمارات وكوريا الجنوبية، مقابل 70 شهراً في الصين، في حين استغرقت بعض المشاريع الحديثة في أوروبا والولايات المتحدة 20 عاماً، واعتبر التقرير أن اختلاف مدد التنفيذ وتكاليف الإنشاء يعد من أبرز العوامل التي تؤثر في القدرة التنافسية للمشروعات.