تطوير غشاء لخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر

أعلنت مجموعة إيفونيك للصناعات الألمانية للكيماويات، تطوير غشاء جديد، يُستخدم في إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي للماء، في خطوة من شأنها خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الهيدروجين الأخضر.

وقالت الشركة إن تصنيع الغشاء الجديد على نطاق تجاري، بدأ بالفعل في مصنع تجريبي بمنطقة الرور غربي ألمانيا، باستخدام تقنية تعتمد على التحليل الكهربائي عبر غشاء تبادل الأنيونات، وهي من الأساليب المتقدمة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء.

وأوضحت إيفونيك أن الطلب على الهيدروجين الأخضر مرشح لنمو قوي خلال العقود المقبلة، مدفوعاً بعمليات التحول في قطاع الطاقة والاتجاه نحو تقنيات خالية من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك إنتاج الصلب الأخضر.

ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تزال أعلى بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف.

وأضافت أن تقنية الغشاء الجديد تعتمد على استخدام معادن نادرة أقل، كما تتيح إنتاج الهيدروجين تحت ضغط، ما يلغي الحاجة إلى خطوات ضغط إضافية، الأمر الذي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

وتوقعت الشركة إمكانية تحقيق وفورات لا تقل عن 25% في تكاليف الاستثمار عند استخدام هذه التقنية على نطاق واسع، مشيرة إلى اهتمام متزايد بتطبيقها في أسواق مثل الصين، حيث يجري تطوير بنية تحتية داعمة لتقنيات الهيدروجين.