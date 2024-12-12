313 متطوعاً في حملة الإمارات نظيفة بالفجيرة

شارك 313 متطوعاً في حملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة، التي حطت رحل قافلة دورتها الـ23 في المحطة الخامسة في إمارة الفجيرة في منطقة وادي العبادلة لتغطية مساحة تزيد على 1.5 كيلومتر مربع.

وأشارت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إلى أن حملة «الإمارات نظيفة» تهدف في تحقيق التغيير الإيجابي، من خلال توحيد الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين وكافة شرائح المجتمع.

وأوضح المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن مشاركتهم في الحملة سنوياً، يعكس التزامهم الراسخ بالمساهمة في جعل دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم استدامة وصداقة للبيئة.