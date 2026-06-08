دبي.. حماية متنوعة ومتكاملة للكائنات البحرية

تكشف بيانات وأرقام العمل البيئي في دبي عن منظومة حماية متنوعة ومتكاملة لحياة بحرية غنية من الشاطئ إلى الأعماق. من خلال محمية جبل علي، ومشروع «مَشدّ دبي»، وإعادة تأهيل السلاحف، وزراعة القرم، وتنظيف الشواطئ، تعزز دبي حماية بيئتها البحرية بالأرقام لا بالشعارات فقط: 75.2 كيلومتراً مربعاً من الموائل المحمية، أكثر من 2300 سلحفاة عادت إلى البحر، 1000 وحدة شعاب جديدة، و40 ألف شجرة قرم مستهدفة خلال عامين.

وفي اليوم العالمي للمحيطات الذي يوافق الثامن من يونيو، تقول دبي بلغة الأرقام إن البحر حياة تُحمى، لا مشهداً يُرى فقط.

سلحفاة منقار الصقر

تحتضن محمية جبل علي للحياة الفطرية موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر في دبي. وتمتد المحمية على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، وتضم موائل بحرية وساحلية تساعد على حماية هذا النوع المهدد بالانقراض.

السلاحف البحرية

من خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف، تمت إعادة أكثر من 2300 سلحفاة إلى البحر منذ إطلاق المشروع. وتشمل الجهود إنقاذ السلاحف المصابة، وعلاجها، وتتبع بعضها بعد إعادتها إلى موائلها الطبيعية.

الشعاب البحرية والأسماك المحلية

ضمن مشروع «مَشدّ دبي»، تم إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب بحرية مصممة خصيصاً لدعم التنوع البيولوجي. وأظهرت نتائج أولية نمواً في الحياة البحرية شمل 15 نوعاً محلياً من الأسماك، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.

أسماك الهامور والنهاش والباراكودا

تساعد الشعاب المصممة في «مَشدّ دبي» على توفير موائل آمنة للأسماك المحلية، ودعم تكاثرها ونموها. وجود هذه الأنواع في مواقع المشروع يعد مؤشراً على تحسن الموائل البحرية وعودة الحياة إلى الأعماق.

أشجار القرم

تعمل دبي على زراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية. كما أسفرت جهود بيئية سابقة في المنطقة عن زراعة 13,350 شجرة قرم بين عامي 2023 و2025 بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً.

تنظيف الشواطئ والموائل البحرية

في محمية جبل علي، أسهمت حملات التنظيف في إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من الشواطئ. كما جرى جمع نحو 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات الساحلية.

الأعشاب البحرية

تضم محمية جبل علي مروجاً من الأعشاب البحرية، وهي موائل مهمة للكائنات الصغيرة والأسماك والسلاحف. حمايتها تعني حماية سلسلة حياة كاملة تحت الماء، من الغذاء إلى التكاثر إلى التوازن البيئي.