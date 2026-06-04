وظائف تنبت بين الأشجار في الدومينكان

عندما يُطرح الحديث عن الوظائف وفرص العمل، تتجه الأذهان عادة إلى المصانع والشركات والمكاتب في المدن الكبرى، لكن في جمهورية الدومينيكان، تنبض سوق عمل مختلفة بعيداً عن الأبراج والمناطق الصناعية.

سوق تنشأ بين الغابات والجبال وعلى امتداد السواحل، حيث تتحول حماية البيئة إلى مهنة، وتصبح الطبيعة نفسها محركاً للتنمية الاقتصادية.

ففي بلد يحمي أكثر من ربع مساحته البرية ونحو 10% من مناطقه البحرية، لم تعد المحافظة على الموارد الطبيعية قضية بيئية فحسب، بل أصبحت استثماراً اقتصادياً يخلق فرص عمل مستدامة ويعزز ازدهار المجتمعات المحلية.

من حراس المتنزهات الوطنية وفنيي الغابات إلى المرشدين السياحيين البيئيين ومشرفات المشاتل المجتمعية والشباب المتخصصين في تفسير التراث الطبيعي، تتشكل منظومة واسعة من الوظائف المرتبطة بحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

ولا تقتصر أهمية هذه المهن على حماية الغابات أو الحفاظ على التنوع الحيوي، بل تمتد إلى صون مصادر المياه التي يعتمد عليها ملايين السكان، وضمان استدامة الموارد الطبيعية التي تشكل أساس التنمية الاقتصادية في البلاد.

محرك اقتصادي

وتستقبل المناطق الطبيعية المحمية في جمهورية الدومينيكان نحو 2.4 مليون زائر سنوياً، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي من خلال سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسياحة البيئية، تشمل خدمات الإرشاد والإقامة والمطاعم والنقل والحرف اليدوية.

ويؤكد خبراء التنمية أن السياحة البيئية لم تعد مجرد نشاط محدود، بل أصبحت ركيزة اقتصادية قادرة على توفير وظائف لائقة داخل المجتمعات الريفية، وتقليل معدلات الهجرة إلى المدن، فضلاً عن تنويع المنتج السياحي بعيداً عن النموذج التقليدي القائم على الشواطئ والمنتجعات.

قصص نجاح

في منطقة "شلالات جيما" الطبيعية بمدينة بونوا، يروي الشاب اندرس سانتوس قصة مختلفة عن كثير من أبناء جيله، فبدلاً من مغادرة بلدته بحثاً عن فرصة عمل في المدينة، اختار البقاء والعمل مرشداً سياحياً بعد حصوله على التدريب اللازم، ليصبح اليوم رئيساً لجمعية المرشدين السياحيين في المنطقة.

أما آنا دي خيسوس دي مينا ، فقد بدأت رحلتها بالبحث عن فرصة لتحسين ظروفها المعيشية داخل إحدى المناطق المحمية، قبل أن تتدرج لتصبح مسؤولة عن إدارة الموقع، وتتمكن من توفير التعليم لبناتها اللواتي أصبحن اليوم متخصصات في مجالات مهنية مختلفة.

وتجسد هذه النماذج كيف يمكن لحماية البيئة أن تخلق مسارات مهنية مستقرة وتفتح آفاقاً جديدة للأسر والمجتمعات المحلية.

مصدر دخل

وتعزز جمهورية الدومينيكان هذا التوجه من خلال برامج دولية تدعم جهود الحد من إزالة الغابات وخفض الانبعاثات الكربونية.

فبموجب اتفاقية خفض الانبعاثات المدعومة من البنك الدولي، تحصل الدولة على تمويل مقابل النتائج التي تحققها في حماية الغابات وتقليل معدلات إزالة الأشجار.

ويُعاد توجيه جزء كبير من هذه الموارد إلى المجتمعات المحلية في صورة برامج تدريب وتجهيزات ومبادرات تولد فرص عمل جديدة، ما يربط بين الحفاظ على البيئة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان.

القهوة المستدامة

ولا يقتصر الاقتصاد الأخضر على السياحة البيئية، بل يمتد إلى القطاع الزراعي، وخاصة زراعة القهوة التي يعتمد عليها أكثر من 50 ألف أسرة في جمهورية الدومينيكان.

وتُعد مزارع القهوة الجبلية مصدراً مهماً للتوظيف في المناطق الريفية، فيما تسهم أساليب الزراعة المستدامة في زيادة الإنتاجية والحفاظ على الغطاء النباتي وحماية مصادر المياه وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.

وفي منطقة سان خوسيه دي أوكوا، تدير يسليني ديل خيسوس مركزاً يخدم نحو 400 أسرة تعمل في زراعة القهوة، وتسعى إلى تحويل هذا القطاع إلى نشاط اقتصادي مستدام قادر على استقطاب الشباب ومنحهم فرصاً حقيقية للبقاء والعمل في مجتمعاتهم.

التحول الاقتصادي

وشهد قطاع القهوة خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في دور المرأة، بعدما كانت مساهمتها تقتصر على مراحل الإنتاج المختلفة دون الاستفادة الكاملة من العوائد الاقتصادية.

أما اليوم، فتسهم البرامج التنموية في توفير التدريب الفني وأنظمة التتبع والتسويق والوصول إلى الأسواق، ما يمنح النساء فرصاً أكبر للاستقلال الاقتصادي وإدارة مشاريعهن الخاصة.

ويرى خبراء التنمية أن تمكين المرأة في القطاعات البيئية والزراعية لا يسهم فقط في تحسين دخل الأسر، بل ينعكس أيضاً على التنمية الاجتماعية واستقرار المجتمعات الريفية.

استثمار طويل الأمد

وتتميز الوظائف المرتبطة بالطبيعة بقدرتها على تحقيق أثر مستدام يتجاوز المكاسب قصيرة المدى، فالغابة المحمية تستمر في توفير المياه وفرص العمل والعوائد السياحية والمحاصيل الزراعية عاماً بعد عام.

ولهذا تدعم مؤسسات دولية برامج متخصصة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة وإدارة الموارد المائية وخلق فرص اقتصادية قائمة على الطبيعة، انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن حماية البيئة وخلق الوظائف ليسا هدفين متعارضين، بل مساران متكاملان لتحقيق التنمية.

اقتصاد حديث

وتؤكد التجربة الدومينيكانية أن الوظائف المرتبطة بحماية البيئة لم تعد هامشية أو محدودة التأثير، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الحديث، ومصدراً حقيقياً للدخل والاستقرار الاجتماعي.

فبين الغابات والجبال ومزارع القهوة، تتشكل نماذج تنموية جديدة تثبت أن الاستثمار في الطبيعة لا يحافظ على البيئة فحسب، بل يصنع أيضاً فرص عمل، ويدعم المجتمعات، ويفتح أبواب المستقبل أمام الأجيال القادمة.