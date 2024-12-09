الجفاف يضرب ثلاثة أرباع مساحات الأرض

حذرت دراسة جديدة صادرة عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن حوالي ثلاثة أرباع مساحات اليابسة على كوكب الأرض صارت خلال العقود الأخيرة، "أكثر جفافاً بصورة دائمة".

وأفادت الدراسة التي أعدتها "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، بأن حوالي 77% من مساحة اليابسة صارت أكثر جفافا خلال العقود الثلاثة التي انتهت في عام 2020، بالمقارنة مع فترة الثلاثين عاما السابقة.

كما توسعت مساحات الأراضي الجافة على مدار نفس الفترة، بواقع نحو 3ر4 ملايين كيلومتر مربع - وهي مساحة أكبر بنحو الثلث من مساحة الهند - حيث صارت تغطي في الوقت الحالي 6ر40% من إجمالي مساحة اليابسة على كوكب الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

كما أظهرت الدراسة أنه "قد تم خلال العقود الأخيرة الدفع بنحو 6ر7% من مساحة اليابسة حول العالم - وهي مساحة أكبر من مساحة كندا - إلى عتبات الجفاف (وهو ما يعني تحولها من أراضي غير جافة إلى أراضي جافة)".