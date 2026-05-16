«جمعية الصيادين» في دبي تستعيد 350 ألف كيس ثلج فارغ

تمكنت مبادرة جمعية الصيادين في دبي لحماية البيئة البحرية من جمع واستعادة أكثر من 350 ألف كيس ثلج فارغ من الصيادين ومرتادي البحر، وذلك منذ إطلاق المبادرة عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي.

استدامة

ونفذت المبادرة ضمن نطاق محدد بين مصانع الثلج التابعة للجمعية وموانئ الصيادين، حيث تقوم فكرتها على منح كيس ثلج جديد مجاناً مقابل كل 15 كيساً فارغاً يتم إرجاعها، لإعادة تعبئتها واستخدامها مرة أخرى، وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة البحرية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وتشجيع الصيادين ومرتادي البحر على إعادة تدوير مخلفات أكياس الثلج التي تُستخدم بكثرة خلال رحلات الصيد والأنشطة البحرية المختلفة.

وقال عبدالناصر الشامسي المدير التنفيذي للجمعية: إن المبادرة حققت نتائج إيجابية منذ انطلاقها، وأسهمت في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين ومرتادي البحر، خاصة فيما يتعلق بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والحد من المخلفات البلاستيكية التي تؤثر سلباً في الحياة الفطرية والكائنات البحرية، مشيراً إلى أن التفاعل الكبير من قبل الصيادين ساعد في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها البيئية.

حوافز

وأشار إلى أن الجمعية حرصت منذ البداية على تنفيذ المبادرة بأسلوب عملي يشجع الصيادين على المشاركة، من خلال تقديم حوافز مباشرة تتمثل في استبدال الأكياس الفارغة بأكياس جديدة، الأمر الذي ساهم في تقليل كميات النفايات الملقاة في البحر والموانئ، وعزز ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير بين مختلف فئات المجتمع البحري.

وأضاف أن حماية البيئة البحرية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات والأفراد، مبيناً أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تدعم استدامة الثروة السمكية وتحافظ على نظافة الشواطئ والمرافئ البحرية، داعياً الصيادين وأصحاب قوارب النزهة إلى مواصلة التعاون مع الجمعية والمشاركة في المبادرات البيئية التي تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة.

وأوضح الشامسي أن الجمعية تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالشأن البيئي والبحري، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصيد وتنظيمه وفق أفضل الممارسات المستدامة.

وفي إطار جهودها المستمرة، شاركت جمعية دبي للصيادين في العديد من حملات التوعية البيئية بالتعاون مع سلطة دبي الملاحية وشرطة دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة.