9 أهداف مستدامة تقود الاقتصاد العالمي في 2026

مع تسارع التحولات الجيوسياسية وتزايد التركيز العالمي على الأمن القومي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تتجه الأنظار إلى عام 2026 بوصفه نقطة مفصلية لإعادة ترتيب أولويات التنمية المستدامة، وسط دعوات متزايدة للتركيز على عدد محدود من الأهداف القادرة على تحقيق أثر إنساني واقتصادي ملموس في آن واحد.

ويرى خبراء التنمية والاستثمار أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الجهود نحو أهداف تمتلك جدوى اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، بدلاً من تشتيت الموارد، خاصة مع تراجع الالتزام السياسي ببعض ملفات الاستدامة مقابل صعود دور الأسواق والتقنيات الحديثة في قيادة التغيير.

الطاقة النظيفة

وأكد التقرير الذي نشرته Sustainability Times أن الهدفين الأكثر إلحاحاً في 2026 يتمثلان في العمل المناخي والطاقة النظيفة بأسعار ميسرة، باعتبارهما المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي العالمي. فالتقنيات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة من الناحية التجارية، ولم تعد تعتمد فقط على الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن المستثمرين باتوا يوجهون رؤوس الأموال نحو الحلول القابلة للتوسع السريع والتي تحقق عوائد مستقرة، فيما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً يعزز الطلب على الطاقة النظيفة، ويسهم في تحسين أنظمة إدارة المخاطر والكوارث المناخية.

البنية التحتية

وسلط التقرير الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه البنية التحتية حول العالم نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة، مؤكداً أن الموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة أصبحت أكثر عرضة للخسائر الكبرى.

وأوضح أن الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية لحماية الأصول وتقليل تقلبات التأمين والتمويل.

كما أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجغرافية المتقدمة أدوات رئيسية لتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، ووضع خطط استباقية للتكيف مع الكوارث الطبيعية.

العدالة الاجتماعية

وشدد التقرير على أن أهداف التنمية الاجتماعية، مثل العمل اللائق، وتقليل الفجوات الاقتصادية، والمساواة بين الجنسين، تمثل ركائز أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد أن تجاهل قضايا العدالة الاجتماعية يهدد بإضعاف الاستقرار الاقتصادي وتقويض أداء الشركات والأسواق، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية وتنمية رأس المال البشري.

الذكاء الاصطناعي

وبيّن التقرير أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً متنامياً في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتحسين كفاءة الطاقة، ورصد المخاطر البيئية، وتعزيز دقة القرارات الاستثمارية.

لكن التقرير حذر في الوقت نفسه من أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، مؤكداً أن نجاح التحول المستدام يعتمد على توافر بيانات دقيقة وشفافة حول الأداء البيئي والاجتماعي للشركات والمؤسسات.

شراكات جديدة

وأشار التقرير إلى أن عام 2026 سيشهد أهمية متزايدة للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، خصوصاً في ظل تباين السياسات التنظيمية وارتفاع دور الحكومات في القطاعات الاستراتيجية.

وأكد أن التعاون متعدد الأطراف أصبح ضرورة لتسريع التمويل، وتوحيد معايير الإفصاح والاستدامة، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات القادرة على تحقيق أثر واسع ومستدام.

وحدد التقرير مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي ينبغي التركيز عليها خلال العام المقبل، أبرزها: العمل المناخي، الطاقة النظيفة والمتجددة، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، المدن المستدامة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحد من أوجه عدم المساواة، المساواة بين الجنسين، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الشراكات لتحقيق الأهداف.

ويرى التقرير أن التركيز على هذه الأهداف المترابطة يمنح الحكومات والشركات والمستثمرين فرصة لحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر المستقبلية، مع تسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.