قفزة بصادرات الصين من الألواح الشمسية

أظهرت بيانات جمارك ومن قطاع ​التصدير أن صادرات الصين من الألواح الشمسية ‌قفزت إلى ​مستوى غير مسبوق في مارس، إذ خزنت دول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا كميات كبيرة منها قبل ارتفاع متوقع في الأسعار، كما أدت تداعيات حرب إيران لزيادة الطلب.

وقفزت صادرات ⁠الألواح 42.2 % لتصل إلى 1.75 مليون طن في مارس، وهو ما يعادل 13.3 % من حجم الصادرات في 2025 بأكمله.

وأضافت بيانات ‌الجمارك الصينية أن قيمة الشحنات بلغت 3.61 مليارات دولار، بزيادة 67 % عن العام السابق و125 % عن فبراير.

وذكر محللون أن دول جنوب ‌شرق آسيا وأفريقيا سارعت إلى استيراد الألواح قبل ‌الزيادات المتوقعة في ‌الأسعار بسبب انتهاء استرداد ضرائب التصدير الصينية في أول أبريل، ​مع تفاقم هذه ‌الزيادة بسبب تعطل ​إمدادات الطاقة نتيجة حرب ⁠إيران.

ويراهن مستثمرون على صعود أسهم شركات الطاقة المتجددة في الصين، المهيمنة على تصنيع معدات ​الطاقة ⁠الشمسية، استناداً ⁠إلى توقعات بأن تؤدي الحرب إلى تعزيز الطلب العالمي على الطاقة المتجددة.

وأدت الرسوم الجمركية على الألواح الصينية في ⁠دول مثل الهند والولايات المتحدة إلى تراجع الطلب هناك، ما أدى إلى تحول التدفقات إلى أسواق مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا.