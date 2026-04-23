قفزة بصادرات الصين من الألواح الشمسية

أظهرت بيانات جمارك ومن قطاع التصدير أن صادرات الصين من الألواح الشمسية قفزت إلى مستوى غير مسبوق في مارس، إذ خزنت دول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا كميات كبيرة منها قبل ارتفاع متوقع في الأسعار، كما أدت تداعيات حرب إيران لزيادة الطلب.
وقفزت صادرات الألواح 42.2 % لتصل إلى 1.75 مليون طن في مارس، وهو ما يعادل 13.3 % من حجم الصادرات في 2025 بأكمله.
وأضافت بيانات الجمارك الصينية أن قيمة الشحنات بلغت 3.61 مليارات دولار، بزيادة 67 % عن العام السابق و125 % عن فبراير.
وذكر محللون أن دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا سارعت إلى استيراد الألواح قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار بسبب انتهاء استرداد ضرائب التصدير الصينية في أول أبريل، مع تفاقم هذه الزيادة بسبب تعطل إمدادات الطاقة نتيجة حرب إيران.
ويراهن مستثمرون على صعود أسهم شركات الطاقة المتجددة في الصين، المهيمنة على تصنيع معدات الطاقة الشمسية، استناداً إلى توقعات بأن تؤدي الحرب إلى تعزيز الطلب العالمي على الطاقة المتجددة.
وأدت الرسوم الجمركية على الألواح الصينية في دول مثل الهند والولايات المتحدة إلى تراجع الطلب هناك، ما أدى إلى تحول التدفقات إلى أسواق مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا.