الانبعاثات.. 3 سنوات على الكارثة

حذر العلماء في تقرير جديد من أن الوقت ينفد لمواجهة مشكلة تغير المناخ، فلم يتبق سوى 130 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في "ميزانية الكربون" – وهي كمية الكربون التي يمكن انبعاثها قبل أن يصل العالم إلى الحد الحرج لارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وإذا استمر العالم في إنتاج غازات الدفيئة بالمعدل الحالي، فستنفد هذه الميزانية في ثلاث سنوات فقط، وينتج العالم ما يعادل 5.2 ملايين برج إيفل من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

تسارع وتيرة الاحتباس الحراري

وما هو أكثر من ذلك، فإن ميزانية الكربون المتبقية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.6 درجة مئوية أو 1.7 درجة مئوية ستُستنفد في أقل من تسع سنوات بالمعدلات الحالية.

ووجد التقرير أن عام 2024 شهد درجات حرارة مرتفعة، حيث وصلت إلى 1.52 درجة مئوية أعلى من المعيار قبل الثورة الصناعية. بشكل عام، 1.36 درجة مئوية من هذا الاحترار مباشرة يرجع إلى النشاط البشري، بينما 0.16 درجة مئوية المتبقية تأتي من التقلبات الطبيعية وفق ميل أون لاين.

مصير الكوكب خلال العقد القادم

يقول البروفيسور جويري روجيلي، المؤلف المشارك وعالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن: "النافذة للبقاء ضمن 1.5 درجة مئوية تغلق بسرعة، ستحدد الانبعاثات خلال العقد القادم مدى سرعة الوصول إلى 1.5 درجة مئوية من الاحترار".

صحة الكوكب في خطر

تجمع دراسة "مؤشرات تغير المناخ العالمي" السنوية عمل 60 عالماً لقياس 10 مؤشرات رئيسية لتغير المناخ لتقديم صورة واسعة عن صحة الكوكب، تُظهر البيانات أننا نقترب بسرعة من حدود الاحترار التي حددها اتفاق باريس للمناخ وأن "ميزانية الكربون" المتبقية تتضاءل.

يوضح البروفيسور روجيلي أن ميزانية الكربون يتم حسابها على أساس أن "الاحتباس الحراري الذي نعيشه يتحدد إلى حد كبير بالكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون التي تنبعث على الإطلاق في الغلاف الجوي بفعل الأنشطة البشرية".

ويضيف: "هذا يعني أنه إذا أردنا منع الاحترار من تجاوز مستوى معين، فهناك كمية محدودة من ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن تنبعث على الإطلاق. تُقدّر ميزانية الكربون المتبقية مقدار ما تبقى من تلك الكمية عند النظر إلى وضعنا اليوم."

ملايين أبراج إيفل من ثاني أكسيد الكربون

من خلال النظر إلى معدلات الاحترار الحالية ومقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، حسب الباحثون أن 130 مليار طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون ستصل بالبشرية إلى حد 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس، بالمعدل الحالي، يطلق العالم ما يعادل حوالي 53 مليار طن سنويًا، لوضع ذلك في المنظور، هذا يعادل 5.2 ملايين برج إيفل من ثاني أكسيد الكربون يتم ضخها في الغلاف الجوي كل عام.

ما هي ميزانية الكربون؟

ميزانية الكربون تقدر بكمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها في الغلاف الجوي قبل أن يصل العالم إلى عتبة تسخين معينة، يتم حساب ذلك على أساس أن غالبية تسخين العالم ناجم عن ثاني أكسيد الكربون المضاف إلى الغلاف الجوي، من خلال النظر إلى كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة ومقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، يحسب الباحثون مقدار التسخين الذي ينتجه طن واحد من ثاني أكسيد الكربون، بمقارنة ذلك بمعدلات التسخين الحالية، يحسب العلماء كم طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى درجة حرارة محددة.

ارتفاع المحيطات وتطرف الطقس

على الرغم من أن عام 2024 كان أكثر حرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية من المتوسط قبل الثورة الصناعية، إلا أن ذلك لا يعني أن اتفاق باريس قد تم انتهاكه، تلزم هذه المعاهدة الدولية موقعيها بـ "متابعة الجهود للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية" مأخوذة كمتوسط على مدى عدة عقود.

ولكن، بالنظر إلى المناخ على نطاق زمني أوسع، يظهر أننا نقترب بسرعة من الوقت الذي سيتم فيه تجاوز هذا الحد. بلغ متوسط درجة حرارة السطح على الأرض للعقد بين عامي 2015 و 2024، 1.24 درجة مئوية أكثر سخونة مما كان عليه قبل الثورة الصناعية.

عواقب وخيمة: بحار دافئة وعواصف عنيفة

بهذه المعدلات، يقدر الباحثون أن العالم سيتجاوز حدود اتفاق باريس بشأن متوسط الاحترار بحلول عام 2030 تقريبًا. هذا يسبب بالفعل تغيرات قابلة للقياس في مناخ الأرض، خاصة في المحيطات التي تمتص 91 بالمائة من الحرارة الزائدة المحبوسة بواسطة غازات الدفيئة، تؤدي المياه الدافئة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، ذوبان الجليد بشكل أسرع، وعواصف أكثر عنفًا.

تقول الدكتورة إيمي سلانغن، قائدة الأبحاث في المعهد الملكي الهولندي لبحوث البحر (NIOZ): "منذ عام 1900، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بحوالي 228 ملم. هذا الرقم الصغير الظاهري له تأثير كبير على المناطق الساحلية المنخفضة، مما يجعل عواصف المد والجزر أكثر تدميراً ويسبب المزيد من التآكل الساحلي، مما يشكل تهديدًا للبشر والنظم البيئية الساحلية".

وقف التلوث المناخي

الباحثون الذين يقفون وراء التقرير يؤكدون أنه يجب اتخاذ إجراءات لخفض معدل انبعاثات غازات الدفيئة لتجنب المزيد من الآثار الشديدة لتغير المناخ.

ويخلص البروفيسور روجيلي إلى أن: "ميزانية الكربون التي لدينا تعتمد على مستوى الاحترار الذي نريد الحد من الاحتباس الحراري عنده، ومقدار مخاطر الاحترار الأعلى التي نحن على استعداد للسماح بها". ويضيف: من الضروري أن نتوقف عن إطلاق التلوث المناخي في أقرب وقت ممكن، كل عام يتأخر فيه الخفض يضيف إلى هذه المشكلة التراكمية."