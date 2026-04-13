قفزة كبرى في النقل الثقيل.. هل انتهى عصر البطاريات للشاحنات؟

يشهد قطاع النقل الثقيل مرحلة إعادة تشكيل واضحة مع تصاعد النقاش حول مستقبل الطاقة المستخدمة في الشاحنات، بين استمرار الاعتماد على البطاريات الكهربائية أو التوجه نحو تقنيات بديلة مثل الهيدروجين. ويأتي هذا الجدل في ظل تحديات تقنية وتشغيلية تواجه الشاحنات الكهربائية في الرحلات الطويلة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين الكفاءة والاستدامة، خصوصاً في ما يتعلق بالنقل لمسافات طويلة..

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن شركات مثل تويوتا موتور ودايملر للشاحنات ومجموعة فولفو دخلت في شراكة استراتيجية لتطوير أنظمة خلايا وقود الهيدروجين، عبر مشروع يهدف إلى إنتاج حلول أكثر كفاءة للشاحنات الثقيلة والمركبات الصناعية، بما يتيح تقليل الانبعاثات دون التأثير على الأداء أو القدرة التشغيلية.

ورغم النجاح المتسارع للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، إلا أن تطبيق هذه التقنية في قطاع الشاحنات الثقيلة يواجه تحديات واضحة. فالبطاريات الكبيرة المطلوبة لزيادة مدى القيادة تضيف وزناً كبيراً إلى المركبة، ما يقلل من الحمولة الفعلية. كما أن فترات الشحن الطويلة تشكل عائقاً أمام سلاسل الإمداد التي تعتمد على التشغيل المستمر وتقليل التوقفات.

في المقابل، يقدم الهيدروجين حلاً مختلفاً، حيث يمكن تزويد الشاحنات بالوقود خلال دقائق معدودة، مع توفير مدى قيادة أطول ووزن أقل مقارنة بالبطاريات الضخمة. هذه المزايا تجعل التقنية أكثر ملاءمة للنقل لمسافات طويلة، خصوصاً في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتمد على السرعة والكفاءة.

وتشير الشركات المشاركة إلى أن الهدف ليس استبدال البطاريات بالكامل، بل اعتماد نهج مزدوج يجمع بين التقنيتين وفق طبيعة الاستخدام، بحيث تبقى البطاريات خياراً مناسباً للمدن والرحلات القصيرة، بينما يتولى الهيدروجين مهام النقل الثقيل عبر المسافات الطويلة.

اليوم، تسعى الشراكة الجديدة إلى معالجة هذا التحدي عبر توحيد الجهود بين الشركات الثلاث، بهدف خفض التكاليف وتسريع تطوير البنية التحتية، خصوصاً في أوروبا التي بدأت بالفعل الاستثمار في إنشاء شبكات للهيدروجين ضمن خططها للتحول الأخضر.

ويرى خبراء أن نجاح هذا التوجه يعتمد بشكل أساسي على توسع محطات التزويد، إذ لا يمكن للهيدروجين أن يصبح حلاً عملياً دون شبكة دعم قوية. ومع ذلك، فإن دخول شركات كبرى بهذا الحجم إلى هذا المجال يعكس تحولاً استراتيجياً في التفكير داخل قطاع النقل.

في النهاية، لا يبدو أن مستقبل النقل سيتجه نحو تقنية واحدة فقط، بل إلى مزيج من الحلول، حيث تتكامل البطاريات والهيدروجين لتلبية احتياجات مختلفة، ما قد يعيد رسم ملامح صناعة الشاحنات في السنوات المقبلة.