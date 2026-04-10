إندونيسيا تستثمر في إنتاج وقود حيوي للطائرات

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أن بلاده تعتزم ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مصافٍ متخصصة في إنتاج وقود الطائرات الحيوي، اعتماداً على زيت النخيل ومخلفات زيوت الطهي المستعملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال تدشين مصنع تابع لشركة في.كيه.تي.آر تكنولوجيز، حيث أوضح أن هذه المشاريع ستسهم أيضاً في دعم خطط البلاد للتوسع في الطاقة النظيفة، بما يشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية، بقدرة تصل إلى 100 جيجاوات، خلال العامين المقبلين، في منطقة ماجيلانج بإقليم جاوة الوسطى.

وبحسب ما أوردته «بلومبرغ»، تستهدف الحكومة الإندونيسية بدء استخدام وقود طيران يحتوي على 1 % من الوقود الحيوي، في الرحلات بين جاكرتا وبالي، بحلول عام 2027، على أن ترتفع النسبة إلى 5 %، اعتباراً من عام 2029، وفقاً لقرارات صادرة عن وزارة الطاقة.

وفي سياق متصل، كانت شركة بترامينا قد بدأت في فبراير الماضي تنفيذ توسعات في مصفاة سيلاكاب، بهدف زيادة إنتاج الوقود الحيوي للطائرات.

كما أشار برابوو إلى أن إندونيسيا تعمل على تطوير صناعة السيارات الكهربائية محلياً، حيث تم تأسيس شركة وطنية لإنتاج سيارات الركاب الكهربائية، مع خطط لبدء الإنتاج التجاري بحلول عام 2028، في إطار استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.