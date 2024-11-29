مشروع بألياف البازلت يسهم بتطوير البنية التحتية المستدامة في الفجيرة

بدأت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع الشركة العربية لألياف البازلت بتنفيذ مشروع استبدال قضبان التسليح الفولاذية التقليدية المستخدمة سابقاً في البنية التحتية للطرقات بقضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المقوى بألياف البازلت، الذي يعد الأول من نوعه في إمارة الفجيرة، حيث بدأ الطرفان في خطوة تعكس التزام الجهتين بتطبيق أحدث التقنيات العالمية بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المشروع يعكس التزام المؤسسة بتطبيق الابتكارات الحديثة لتعزيز الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في الحفاظ على الموارد واستدامتها لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتشمل تفاصيل المشروع صيانة وترميم الطريق العام المؤدي إلى مقر الشركة في شارع الحيل بمنطقة أحفرة، حيث تم استبدال جميع القضبان الفولاذية التقليدية المستخدمة لتعزيز صلابة الطريق بأخرى مصنوعة من البوليمر المقوى بألياف البازلت.

حيث إن هذه القضبان تتميز بصلابة تفوق الفولاذ بأكثر من الضعفين، إلى جانب مقاومتها العالية لعوامل الطبيعة والظروف البيئية القاسية مثل الصدأ والتآكل، كما أنها تعد خياراً أكثر استدامة وصديقاً للبيئة، ما يسهم في تحقيق تطلعات الدولة في تقليل التأثيرات البيئية للمشاريع الإنشائية.

حلول مبتكرة

يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المشتركة لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة العربية لألياف البازلت لتعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التوجه نحو الاستدامة والابتكار الصناعي، ويسهم المشروع في تقديم حلول مبتكرة تؤهل إمارة الفجيرة للاستفادة من المواد الحديثة في قطاع البناء، ما يعزز من قدرتها على تطوير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل وتقلل من التأثيرات البيئية.

من جانبه، أكد الدكتور هوشيار يوسف مولود، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لألياف البازلت، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في البنية التحتية في إمارة الفجيرة.

مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق المعايير العالمية في قطاع التعدين والصناعات التحويلية. وأضاف الدكتور هوشيار: نسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع الشراكات وزيادة الوعي باستخدام هذه التقنية في مشاريع أخرى مستقبلية، تركز على استخدام قضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المقوى بألياف البازلت المعروفة بمتانتها ومقاومتها للتآكل وتحمل مختلف الظروف البيئية.