«أبوظبي للزراعة» تستعرض الحلول الذكية في الأمن الغذائي

استعرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 العديد من المشاريع المستدامة لدعم الأمن الغذائي، عبر الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة الزراعية ودعم الأمن الغذائي من خلال ممارسات زراعية ذكية وحديثة.

وتعتبر منصة «أدفسا التعليمية» للهيئة أحد أهم المشاريع المستدامة التي تسعى لتوفير مجتمع زراعي وطني مستدام، حيث توفر المنصة التي تعتزم الهيئة إطلاقها في تطبيق ذكي قريباً، 6 فئات متنوعة تندرج تحت كل منها العديد من الدورات المتخصصة لملاك المزارع ومربي الثروة الحيوانية، فضلاً عن الهواة وطلبة الجامعات والمدارس باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن توفير منتدى خاص للمزارعين، واستشارة عن بعد لحالة المنتج الزراعي أو طلب استشارة زراعية.

كما استعرضت نظام التفتيش الذكي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تحديد المواقع العالمي لتحديد مواقع المنشآت الغذائية، أحد أهم الحلول الذكية لسلامة الغذاء، ويساعد التطبيق على جدولة عمليات التفتيش تلقائياً، وتوفير بيانات الاتصال بأصحاب العلاقة، وإمكانية الاطّلاع على السجل التاريخي للمنشأة. وعرضت الهيئة نظام «تقييم زادنا» لمشاركة نتائج تقييم المنشآت الغذائية مع الجمهور، حقّق قفزة كبيرة في عدد المنشآت الغذائية المشاركة فيه ليبلغ أكثر من 9000 منشأة غذائية في الإمارة.

وأطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بروتين البدائل (PALT)، وهو حدث سنوي رائد في أبوظبي مصمم لوضع الإمارة كمركز عالمي للابتكارات المتقدمة في مجال الأغذية والمياه، ويشمل نشر تقنيات تنقية المياه المتقدمة وتوجيه الاستثمارات العالمية إلي حلول مبتكرة للأغذية، فضلاً عن تعزيز إنتاج اللحوم المزروعة في أبوظبي، ويهدف التجمع إلى جذب 128 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات، والمساهمة بـ 90 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي وخلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2045.

وأكدت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع نمو الأغذية الزراعية ووفرة المياه في مكتب أبوظبي للاستثمار في حديث خاص لـ«البيان» أن هنالك بدائل عديدة من أهمها البروتين المزروع أو اللحم المنتج في المختبر، والبديل الثاني هو البروتين المصنع من التخمر الدقيق، فضلاً عن البروتين البديل بواسطة النباتات أو البروتين النباتي، وأوضحت أن الدراسات التي تناقش موضوع البروتين البديل تزداد بشكل كبير وعلى مستوى العالم مدفوعة بالحاجة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية والصحة.