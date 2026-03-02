بعد فشل النحل.. كيف هزمت "أحواض الهلال" الصحراء ؟





في واحدة من أقسى مناطق غرب أفريقيا، حيث تتقدم الصحراء الكبرى عاما بعد عام، باءت محاولات البشر لوقف زحف الرمال بالفشل. مشاريع التشجير الضخمة، وحتى نقل ملايين النحل لتعزيز التلقيح، لم تنجح في مواجهة التربة المتحجرة التي ترفض امتصاص الماء، تاركة الشتلات تموت والأحلام معلقة.

لكن من قلب هذا الإحباط، ظهر حل بسيط وفعال، لم يتطلب تقنيات معقدة أو معدات ثقيلة. أحواض الهلال نصف الدائرية، المحفورة يدويا في الأرض، تمكنت من جمع مياه الأمطار، تقليل التبخر، وخلق بيئة تسمح للعشب والشجيرات وحتى الأشجار المحلية بالنمو من جديد.

لسنوات، راهنت مبادرات إقليمية ضمن نطاق منطقة الساحل بغرب أفريقيا، التي تمتد من السنغال غربا حتى تشاد شرقا، وتشمل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأجزاء من شمال نيجيريا على فكرة بسيطة، ازرع ما يكفي من الأشجار، وستتراجع الصحراء. لكن الواقع كان أعقد. فالتعرية والحرارة الشديدة كوّنتا قشرة سطحية تمنع تسرب المياه إلى باطن التربة. وهكذا، حتى عندما هطلت الأمطار بغزارة، لم تستفد الجذور منها. كانت المياه تجري سريعا، وتزداد التربة تدهورا، وتتكرر الحلقة القاسية موسما بعد آخر.

في تجربة غير تقليدية، نُقلت ملايين النحل في خلايا مبردة إلى المنطقة على أمل تعزيز التلقيح الطبيعي لأي نبات قد يزهر. غير أن درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية تلامس 70 على سطح الرمال جعلت أقراص الشمع تذوب داخل الخلايا، فانهارت المستعمرات قبل أن تحقق هدفها. التجربة الصادمة دفعت الباحثين إلى إعادة التفكير، ماذا لو كان الحل ليس في إضافة عناصر جديدة إلى البيئة، بل في تغيير طريقة تعاملنا مع الماء نفسه؟

هنا ظهرت الفكرة التي بدت شديدة البساطة ومدهشة، وهي أحواض نصف دائرية محفورة في الأرض، تُعرف محليا بأحواض "الهلال". لا تقنيات معقدة ولا معدات ثقيلة؛ مجرد أدوات يدوية وعمّال يحفرون بعمق يتراوح بين 15 و25 سنتيمترا، وبقطر يصل إلى أربعة أمتار. يُكدّس التراب المستخرج في حافة منخفضة على الجانب السفلي، بينما يُترك الجانب العلوي مفتوحا لاستقبال مياه الأمطار المنحدرة. عند هطول المطر، تتجمع المياه داخل الحوض، تتباطأ، ثم تتسرب تدريجيًا إلى الداخل بدل أن تضيع بالجريان السطحي، وفقا لموقع "dailygalaxy".

داخل هذه الأحواض الصغيرة حدث التحول الكبير، حيث انخفضت درجات الحرارة عدة درجات مقارنةً بالأرض المكشوفة، وتراجع التبخر، واحتُجزت الرطوبة في التربة لفترة أطول. بدأ العشب أولًا، ثم تبعته الشجيرات، ثم الأشجار المحلية التي استعادت موطئ قدمها. مساحات كانت قاحلة تحوّلت إلى بقع خضراء نابضة بالحياة.

في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، يستخدم المزارعون هذه التقنية منذ سنوات لتحسين المراعي في البيئات شبه القاحلة. وتوصي بها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة كوسيلة فعالة وسريعة لاستصلاح الأراضي المتدهورة، كما أدرجتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ضمن الممارسات المعتمدة لاستعادة التربة المتشققة.

قياسات ميدانية أظهرت أن هذه الحفر قادرة على زيادة تسرب المياه بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالأراضي غير المعالجة، وخفض تآكل التربة بأكثر من النصف. وفي شمال نيجيريا، اختبر باحثون من جامعة عبد الله فوديو للعلوم والتكنولوجيا التقنية خلال موسم أمطار 2025، ولاحظوا تعافيًا واضحًا للغطاء النباتي بعد أشهر قليلة فقط من التطبيق، مدعومًا بإضافة سماد عضوي بسيط.

تكشف البيانات أن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء مصنفة اليوم كأراضٍ متدهورة، ما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش الريفية. وبينما تظل الحلول الميكانيكية الكبرى مكلفة، والأسمدة الكيميائية مؤقتة الأثر، تقدم أحواض الهلال نموذجا مغايرا، حل منخفض التكلفة، مجتمعي، وقابل للتوسع.