%64 الإنجاز في المرحلة الـ 6 من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان» عن أن نسبة تقدم سير العمل في المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وصلت إلى 64 %، لافتاً إلى أن قدرة المرحلة السادسة تبلغ 1800 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم. وحتى الآن، تم تشغيل نحو 1000 من أصل 1800 ميجاوات في هذه المرحلة.

سعيد الطاير: تشغيل 1000 من أصل 1800 ميجاوات في المرحلة السادسة

وقال سعيد الطاير: «تشكل مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل، أهم الأسس لتحقيق الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

تقنيات حديثة

وأضاف: «تنفذ الهيئة المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، وستسهم في خفض 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مشيراً إلى أن المشروع يمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وأن هيئة كهرباء ومياه دبي تمكنت من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة، ويعد أقل الأسعار ضمن مراحل المجمع».

قدرة إنتاجية

وأوضح أن القدرة الإنتاجية لمشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قيد التشغيل تبلغ حالياً 3,860 ميجاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 800 ميجاوات، وستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4666 ميجاوات.

وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باهتمام كبير من المطورين العالميين، ما يعكس ثقة المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي.