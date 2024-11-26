«تدوير» تدعو لفصل المخلفات القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العضوية

أكد عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، أن «تدوير» تدعو إلى فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العضوية، وهذا يأتي بالتوعية المجتمعية، حيث تشير نتائج تحليل مكونات الحاويات الخضراء والمخصصة للمواد المعاد تدويرها بوجود نسبة كبيرة من المادة العضوية فيها، الأمر الذي يعرقل عمليات الاستفادة من هذه المواد بالشكل المطلوب ويزيد من الأعباء التشغيلية لخدمات جمع ونقل النفايات، وعليه قامت تدوير بطرح مجموعة من الحلول لتعزيز مبادئ الفصل في المجتمع من خلال توفير مناجم للنفايات، وأيضاً أجهزة استرجاع القناني، حيث يتم بعد ذلك دراسة إمكانية وضع حلول مباشرة للنفايات الغذائية والتي تكون في الغالب مخلوطة مع النفايات المنزلية الأخرى.

وأوضح المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في «تدوير» أنه لا توجد حالياً أرقام دقيقة حول النفايات الغذائية بصورة مباشرة، وذلك نظراً لأنها تأتي مخلوطة، إلا أنه من المتعارف على أن المادة العضوية يمكن تقديرها بنسبة 30 % إلى 35 % من النفايات المنزلية.

وحول حلول فصل نفايات الأغذية المنزلية من المصدر، أشار إلى أن توفير حلول فصل نفايات الأغذية خاصة المنزلية يتوقف على مدى استعداد منتجي النفايات لفرز النفايات العضوية بشكل يقلل تكلفة الجمع، وبما يحقق القيمة المضافة من الأصول التي من المفترض أن تخصص لعملية الفصل، ولذلك للمحافظة على النعم والتقليل من هدر الطعام، مع الحرص على إعادة تدوير النفايات العضوية بطرق مستدامة.

وتوفر مجموعة تدوير حلولاً بيئية مبتكرة لإعادة تدوير النفايات العضوية من خلال توفير وحدات معالجة متطورة تحول بقايا الطعام إلى سماد عضوي.