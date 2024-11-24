«COP29» يرفع تمويل المناخ إلى 300 مليار دولار

توصل مجتمعو قمة المناخ إلى توافق ترفع بموجبه قيمة التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار بحول منتصف العقد المقبل، بعد تعثر شاب المفاوضات وأدى إلى انسحاب مؤقت لدول نامية اعترضت على عملية وصفتها بغير الشاملة.

وقالت مصادر، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً أخرى رفعت خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ «COP29» في باكو بأذربيجان، عرضها لهدف التمويل العالمي الخاص بالمناخ إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2035.

وكان من المقرر اختتام القمة، أول من أمس، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم، من أجل حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق. ولم يتضح ما إذا كان العرض الجديد كافياً لإبرام اتفاق، لكنّ مفاوضين من دول نامية ودول جزرية عبروا عن غضبهم إزاء عملية قالوا إنها ليست شاملة وانسحبوا بشكل مؤقت من المحادثات.

ورفضت الدول النامية، أول من أمس، اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل.

وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول العام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

موافقة

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة، إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران، أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً. وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية، عن التعليق على المفاوضات.

ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق. وقال خوان كارلوس مونتيري جوميز، المفاوض الرئيسي لبنما: لا يوجد وضوح بشأن المسار القادم.. لا يوجد وضوح بشأن الإرادة السياسية التي نحتاج إليها للخروج من هذا.

انسحاب مؤقت

وخرج ممثلون للدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة من غرفة المفاوضات غير راضين، لكنهم قالوا إنهم لا يزالون ملتزمين بالتوصل إلى اتفاق.

وقال إيفانز نجيوا، رئيس تكتل الدول الأقل نمواً في منشور على منصة إكس: انسحبنا مؤقتاً، لكننا لا نزال مهتمين بالمحادثات حتى نحصل على اتفاق عادل. وأصدر تحالف الدول الجزرية الصغيرة بياناً يؤكد فيه أنه انسحب من المفاوضات مؤقتاً.

وذكر التحالف: لا نريد شيئاً أكثر من المشاركة، لكن العملية يجب أن تكون شاملة.

وقال جون بوديستا، مبعوث المناخ الأمريكي، إنه يتوقع أن تتقدم المحادثات نحو إبرام اتفاق. وأضاف بوديستا: نأمل أن تكون هذه هي العاصفة التي تسبق الهدوء. ويدعو مشروع الاتفاق الدول النامية إلى تقديم مساهمات إضافية من أجل المناخ.